25 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
13:03 | 25 апреля
Учащиеся посещают Поезд Победы, не выходя из школы
12:00 | 25 апреля
Саратов впервые станет местом проведения Международного ралли «Шелковый путь»
11:04 | 25 апреля
Успешно завершена реализация совместного образовательного проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского и «Норникель Спутника»
10:00 | 25 апреля
Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России
09:00 | 25 апреля
На ИННОПРОМе подписано первое соглашение
17:50 | 24 апреля
XXII молодежные Дельфийские игры России выходят на финишную прямую
17:30 | 24 апреля
Андрей Фетисов: Служба в армии – большая честь для любого мужчины
17:11 | 24 апреля
Делегация Саратовской области – на Иннопроме
16:02 | 24 апреля
В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья
15:04 | 24 апреля
Саратовцы могут создать экологический герб региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Успешно завершена реализация совместного образовательного проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского и «Норникель Спутника»

Новости
Реализация образовательного проекта для сотрудников «Норникель Спутника» продиктована необходимостью адаптации к условиям цифровой трансформации экономики.



В ноябре 2021 года стартовал совместный образовательный проект СГУ имени Н.Г. Чернышевского и ООО «Норникель Спутник» – высокотехнологичного подразделения, оказывающего экспертную поддержку предприятиям Группы компаний «Норильский никель» – по программе «Бухгалтерский учет».

Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» была рассчитана на 600 учебных часов, и ее реализация в очном формате длилась в Саратове 1,5 года. Сотрудники «Норникель Спутника» проходили обучение на базе Института дополнительного профессионального образованияСГУ имени Н.Г. Чернышевского. Кроме профессорско-преподавательского состава университета, к реализации практической части программы привлекались эксперты компании «Норникель Спутник». По завершении совместного образовательного проекта сотрудники «Норникель Спутника» получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Бухгалтер».

«Мы очень рады, что в числе наших долговременных партнёров есть такая мощная организация, как компания «Норникель Спутник». Наше сотрудничество ведётся с 2019 года. Уже несколько потоков студентов успешно прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «IT-обеспечение финансовой и экономической деятельности предприятия». За это время мы открыли для студентов новыевозможности в профессии и жизни. В этот раз СГУ поддержал сотрудников «Норникель Спутник», – отмечает ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко. – Я хочу поблагодарить компанию за интересную совместную работу и выразить уверенность, что новые знания позволят сотрудникам «Норникель Спутник» успешно реализоваться в своих карьерных перспективах. Уверен, результаты переподготовки отразятся на эффективности и благоприятном решении сложных задач».

Обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» успешно прошли сотрудники сервисной линии по бухгалтерскому и налоговому учету «Норникель Спутника». В качестве итоговой аттестации слушатели в очном формате представили к защите выпускные квалификационные работы. Их оценивала комиссия, в состав которой вошли директор Института дополнительного профессионального образования СГУ Ю.Г. Голуб, научные руководители проектов из числа преподавателей университета (кандидат экономических наук, доцент И.В. Шапошникова и кандидат экономических наук, доцент Р.В. Скачкова), а также представители руководства компании «Норникель Спутник» (руководитель сервисной линии по бухгалтерскому и налоговому учету Е.Н. Кондаурова и главный методологотдела по методологии налогового учета и 1СЮ.Н. Солнышкова). По итогам аттестации комиссияотметила высокий уровень подготовки слушателей.

«Развитие является одной из шести ключевых ценностей нашей компании. Хочется, чтобы каждый сотрудник «Норникель Спутника» максимально раскрыл свой профессиональный и творческий потенциал. Уверена, что благодаря пройденному курсу, наши сотрудники успешно справятся с любыми вызовами от бизнеса и поднимутся на новые карьерные ступени», – отмечает региональный директор «Норникель Спутника» в Саратове Капиталина Захаринская.