Успешно завершена реализация совместного образовательного проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского и «Норникель Спутника»

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В ноябре 2021 года стартовал совместный образовательный проект СГУ имени Н.Г. Чернышевского и ООО «Норникель Спутник» – высокотехнологичного подразделения, оказывающего экспертную поддержку предприятиям Группы компаний «Норильский никель» – по программе «Бухгалтерский учет».Дополнительная программа профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» была рассчитана на 600 учебных часов, и ее реализация в очном формате длилась в Саратове 1,5 года. Сотрудники «Норникель Спутника» проходили обучение на базе Института дополнительного профессионального образованияСГУ имени Н.Г. Чернышевского. Кроме профессорско-преподавательского состава университета, к реализации практической части программы привлекались эксперты компании «Норникель Спутник». По завершении совместного образовательного проекта сотрудники «Норникель Спутника» получат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Бухгалтер».«Мы очень рады, что в числе наших долговременных партнёров есть такая мощная организация, как компания «Норникель Спутник». Наше сотрудничество ведётся с 2019 года. Уже несколько потоков студентов успешно прошли обучение по дополнительной профессиональной программе «IT-обеспечение финансовой и экономической деятельности предприятия». За это время мы открыли для студентов новыевозможности в профессии и жизни. В этот раз СГУ поддержал сотрудников «Норникель Спутник», – отмечает ректор СГУ имени Н.Г. Чернышевского Алексей Чумаченко. – Я хочу поблагодарить компанию за интересную совместную работу и выразить уверенность, что новые знания позволят сотрудникам «Норникель Спутник» успешно реализоваться в своих карьерных перспективах. Уверен, результаты переподготовки отразятся на эффективности и благоприятном решении сложных задач».Обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки «Бухгалтерский учет» успешно прошли сотрудники сервисной линии по бухгалтерскому и налоговому учету «Норникель Спутника». В качестве итоговой аттестации слушатели в очном формате представили к защите выпускные квалификационные работы. Их оценивала комиссия, в состав которой вошли директор Института дополнительного профессионального образования СГУ Ю.Г. Голуб, научные руководители проектов из числа преподавателей университета (кандидат экономических наук, доцент И.В. Шапошникова и кандидат экономических наук, доцент Р.В. Скачкова), а также представители руководства компании «Норникель Спутник» (руководитель сервисной линии по бухгалтерскому и налоговому учету Е.Н. Кондаурова и главный методологотдела по методологии налогового учета и 1СЮ.Н. Солнышкова). По итогам аттестации комиссияотметила высокий уровень подготовки слушателей.«Развитие является одной из шести ключевых ценностей нашей компании. Хочется, чтобы каждый сотрудник «Норникель Спутника» максимально раскрыл свой профессиональный и творческий потенциал. Уверена, что благодаря пройденному курсу, наши сотрудники успешно справятся с любыми вызовами от бизнеса и поднимутся на новые карьерные ступени», – отмечает региональный директор «Норникель Спутника» в Саратове Капиталина Захаринская.