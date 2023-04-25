Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России
Две золотые и семь серебряных наград чемпионата России по плаванию завоевали спортсмены школы «РиФ»
Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 2 золотые и 7 серебряных наград чемпионата России по плаванию (спорт глухих), который проходит в эти дни в Астрахани.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 регионов России и команды Республики Беларусь.
Мульти-медалистом соревнований, завоевав 2 золотые и 4 серебряные награды, стал заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев. «Золото» чемпионата Андрей выиграл на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем, «серебро» - на 100 и 200 метрах вольным стилем.
Андрей Живаев и мастер спорта международного класса Федор Матюшин в составе сборной команды Саратовской области финишировали вторыми в эстафетах 4x100 и 4x200 метров вольным стилем.
Индира Пастахаева в смешанной эстафете 4х100м комплексным плаванием стала обладательницей серебряной медали чемпионата России.
Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.
Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 2 золотые и 7 серебряных наград чемпионата России по плаванию (спорт глухих), который проходит в эти дни в Астрахани.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 регионов России и команды Республики Беларусь.
Мульти-медалистом соревнований, завоевав 2 золотые и 4 серебряные награды, стал заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев. «Золото» чемпионата Андрей выиграл на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем, «серебро» - на 100 и 200 метрах вольным стилем.
Андрей Живаев и мастер спорта международного класса Федор Матюшин в составе сборной команды Саратовской области финишировали вторыми в эстафетах 4x100 и 4x200 метров вольным стилем.
Индира Пастахаева в смешанной эстафете 4х100м комплексным плаванием стала обладательницей серебряной медали чемпионата России.
Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.