25 апреля 2023 ВТОРНИК
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13:03 | 25 апреля
Учащиеся посещают Поезд Победы, не выходя из школы
12:00 | 25 апреля
Саратов впервые станет местом проведения Международного ралли «Шелковый путь»
11:04 | 25 апреля
Успешно завершена реализация совместного образовательного проекта СГУ имени Н.Г. Чернышевского и «Норникель Спутника»
10:00 | 25 апреля
Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России
09:00 | 25 апреля
На ИННОПРОМе подписано первое соглашение
17:50 | 24 апреля
XXII молодежные Дельфийские игры России выходят на финишную прямую
17:30 | 24 апреля
Андрей Фетисов: Служба в армии – большая честь для любого мужчины
17:11 | 24 апреля
Делегация Саратовской области – на Иннопроме
16:02 | 24 апреля
В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья
15:04 | 24 апреля
Саратовцы могут создать экологический герб региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России

Новости
Две золотые и семь серебряных наград чемпионата России по плаванию завоевали спортсмены школы «РиФ»
Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России


Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 2 золотые и 7 серебряных наград чемпионата России по плаванию (спорт глухих), который проходит в эти дни в Астрахани.
В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 регионов России и команды Республики Беларусь.
Мульти-медалистом соревнований, завоевав 2 золотые и 4 серебряные награды, стал заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев. «Золото» чемпионата Андрей выиграл на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем, «серебро» - на 100 и 200 метрах вольным стилем.
Андрей Живаев и мастер спорта международного класса Федор Матюшин в составе сборной команды Саратовской области финишировали вторыми в эстафетах 4x100 и 4x200 метров вольным стилем.
Индира Пастахаева в смешанной эстафете 4х100м комплексным плаванием стала обладательницей серебряной медали чемпионата России.
Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.