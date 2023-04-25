Воспитанники спортивно-адаптивной школы стали победителями Чемпионата России

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Воспитанники детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» завоевали 2 золотые и 7 серебряных наград чемпионата России по плаванию (спорт глухих), который проходит в эти дни в Астрахани.В соревнованиях принимают участие спортсмены из 42 регионов России и команды Республики Беларусь.Мульти-медалистом соревнований, завоевав 2 золотые и 4 серебряные награды, стал заслуженный мастер спорта России Андрей Живаев. «Золото» чемпионата Андрей выиграл на дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем, «серебро» - на 100 и 200 метрах вольным стилем.Андрей Живаев и мастер спорта международного класса Федор Матюшин в составе сборной команды Саратовской области финишировали вторыми в эстафетах 4x100 и 4x200 метров вольным стилем.Индира Пастахаева в смешанной эстафете 4х100м комплексным плаванием стала обладательницей серебряной медали чемпионата России.Подготовила спортсменов заслуженный тренер России Галина Филиппова.