На ИННОПРОМе подписано первое соглашение

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Соглашение обеспечит поставку фасовочно-упаковочного оборудования - линия розлива AURORA NXT, которое будет произведено для одного из заводов Узбекистана по производству фармацевтических препаратов. Линия розлива обеспечивает высокую производительность: розлив препарата, укупорка, этикетировка и датировка - 2 500 штук в час.«Завод «Аврора» - активный участник господдержки. В прошлом году при содействии Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» был получен грант в размере 30 млн рублей. Средства гранта, помимо модернизации завода и оборудования, будут направлены на увеличение объемов производства инновационной экосистемы AURORA NXT, которая сейчас выходит на мировой рынок. Система может использоваться в пищевом, химическом, косметическом, фармацевтическом производстве», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.Напомним в Узбекистане, на международной промышленной выставке, находится делегация Саратовской области во главе с заместителем Председателя Правительства области – министром промышленности и энергетики области Михаилом Торгашиным, а также бизнес-миссия с участием 17 компаний региона. Провести деловые встречи, выстроить мосты с зарубежными партнерами помогают нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».