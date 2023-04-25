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09:00 | 25 апреля
На ИННОПРОМе подписано первое соглашение
17:50 | 24 апреля
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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На ИННОПРОМе подписано первое соглашение

Новости
В рамках первого дня работы на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Ташкенте подписано соглашение между саратовским заводом и узбекистанским предприятием. На подписании присутствовал Торговый представитель Российской Федерации в Узбекистане Константин Злыгостев.
На ИННОПРОМе подписано первое соглашение



Соглашение обеспечит поставку фасовочно-упаковочного оборудования - линия розлива AURORA NXT, которое будет произведено для одного из заводов Узбекистана по производству фармацевтических препаратов. Линия розлива обеспечивает высокую производительность: розлив препарата, укупорка, этикетировка и датировка - 2 500 штук в час.

«Завод «Аврора» - активный участник господдержки. В прошлом году при содействии Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» был получен грант в размере 30 млн рублей. Средства гранта, помимо модернизации завода и оборудования, будут направлены на увеличение объемов производства инновационной экосистемы AURORA NXT, которая сейчас выходит на мировой рынок. Система может использоваться в пищевом, химическом, косметическом, фармацевтическом производстве», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Напомним в Узбекистане, на международной промышленной выставке, находится делегация Саратовской области во главе с заместителем Председателя Правительства области – министром промышленности и энергетики области Михаилом Торгашиным, а также бизнес-миссия с участием 17 компаний региона. Провести деловые встречи, выстроить мосты с зарубежными партнерами помогают нацпроекты «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».