XXII молодежные Дельфийские игры России выходят на финишную прямую

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Уже определены победители в большинстве номинаций, среди которых: «Классическая гитара», «Художественное чтение», «Историческое просвещение», «Балалайка», «Народный танец», «Баян/аккордеон», «Аналитика трендов», «Эстрадное пение», «Фотография», «Цирковое искусство», «Эпидемиология и биоинформатика» и др. Соревновательная программа включила в себя состязания по 34 дисциплинам.Также 24 апреля в Историческом парке «Россия – Моя история» прошла Международная конференция. Развитие Игр, важность их проведения для патриотического и гражданского воспитания подрастающего поколения, культурного развития молодежи и грядущее 25-летие Дельфийских игр современности обсудили руководители и представители Национального Дельфийского совета России, федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, учреждений культуры и системы образования, а также иностранные эксперты. Разработки воспитательных практик в рамках Года педагога и наставника, Десятилетие науки и технологий, в перечень мероприятий которого входят Дельфийские игры, проекты, связанные с искусственным интеллектом, созданные научно-практическим центром Игр – все это нашло отражение в докладах спикеров.Со вступительным словом выступил Директор Исполкома Национального Дельфийского совета России А.В.Понявин. В конференции приняли участие Сенатор Российской Федерации Р.Ф.Галушина, огласившая приветствие Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Л.С.Гумеровой и поднявшая вопрос родных языков, советник Мэра Дельф А.Кириакидис (Греческая Республика), осветивший работу по продвижению Дельфийских игр. Отдельное внимание было уделено представлению деятельности Движения Первых и потенциалу развития событийного туризма в Саратовской области. В режиме ВКС выступили представители Китая и Кыргызстана.В рамках конференции состоялась презентация двух новых номинаций научно-исследовательского направления: «Радиобиология», представленную директором ФМБЦ им. А.И.Бурназяна, член-корреспондент РАН А.С.Самойловым, а также языковедческие состязания, разрабатываемые в партнерстве с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, о которой рассказал декан факультета МЭО П.С.Селезнев.В последние годы в рамках Дельфийских игр значительно возросло количество номинаций, связанных с научно-исследовательским творчеством. Это, например, уже традиционные дисциплины «Защита персональных данных», организованная в партнерстве с Роскомнадзором. Проводимая в рамках сотрудничества с ВЦИОМ «Визуализация и презентация научного исследования» с этого года модифицирована в «Аналитику трендов». При поддержке Роспотребнадзора во второй раз проводится номинация «Эпидемиология и биоинформатика», кроме того, с этого года программа Игр пополнилась дисциплиной «Историческое просвещение», организованной совместно с Российским историческим обществом.Итоги XXII молодежных Дельфийских игр России будут подведены уже завтра, 25 апреля, в Саратовском государственном цирке имени братьев Никитиных, там же пройдет Официальное закрытие и гала-концерт лауреатов Игр.В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.