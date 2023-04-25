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Андрей Фетисов: Служба в армии – большая честь для любого мужчины

Новости
Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов уверен, что служба в Вооруженных силах Российской Федерации – большая честь для любого мужчины.

Андрей Фетисов: Служба в армии – большая честь для любого мужчины

«Казаки Окружного казачьего общества Волжского казачьего войска достойно несут службу в казачьих подразделениях «Ярмак», «Терек», «Дон», в составе подразделений «Барс», служат по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Служить в Вооруженных силах, защищать свое Отечество всегда было, есть и будет честью для любого казака, для любого мужчины. Сегодня, когда мы отдаем жизни свои и здоровье делу защиты своей Родины, как никогда важно служение нашему Отечеству, исполнение воинского долга не только казаками, но и любым мужчиной. Наивысшая честь и слава и для казака, и для мужчины, для любого гражданина Российской Федерации – это защита своего Отечества с оружием в руках, достойно защитить свое Отечество, можно заключив контракт с Вооруженными силами Российской Федерации», рассказал Андрей Фетисов.

«Служба по контракту – это достойная работа для настоящих мужчин, которая хорошо оплачивается. Участники СВО и их семьи получают льготы, гарантированные государством», - подчеркнул атаман.

Напомним, узнать подробности о контрактной службе можно:

• на «горячей линии» 117

• в пунктах отбора по месту жительства или в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36

• на сайте contract.mil.ru