Делегация Саратовской области – на Иннопроме

просмотров: 162

На главном стенде нашей страны - Made in Russia - демонстрируются порядка 50 предприятий IT, машиностроения, металлургии, нефтегазового сектора, химпрома, энергетики. На повестке международного форума - создание промышленных зон и хабов в Центральной Азии, информационные и телекоммуникационные технологии, цифровизация экономик, соглашения о сотрудничестве.Саратовская область представлена коллективным стендом. В частности, можно увидеть «умное» промышленное оборудование от завода «АВРОРА», презентации «Энерготехника», АО «Промэлектроника», ООО «Рускон-С», ТД «Энергомашкомплект».Сегодня наша делегация презентует потенциал Саратовской области. Также состоится встреча с Торговым представителем РФ в Узбекистане Константином Злыгостевым. Саратовцы посетят технопарк «Чирчик-Химград».Кроме того, проходит бизнес-миссия саратовских предпринимателей в Узбекистан. Участие принимают представители 17 компаний. В их числе - производители промышленного и нефтегазового оборудования, материалов для комплектации инженерных сетей, строительных и лакокрасочных материалов, конвейерных систем по перемещению грузов, гидравлики. Сегодня между представителями бизнеса Узбекистана и Саратовской области состоятся первые B2B-переговоры.Участие саратовских компаний в международной выставке стало возможным благодаря национальным проектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».