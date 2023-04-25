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В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья

Новости
Речь идёт о Советском и Красноармейском районах. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор области Роман Бусаргин.
В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья

По словам главы региона, благодаря программе, инициированной Президентом Владимиром Путиным, за прошлые годы здесь был расселен основной массив аварийного фонда. Осталось всего несколько домов.

-В Красноармейске предстоит расселить два дома, где живут 76 человек. В Советском районе аварийные дома остались только в небольших посёлках - Советском, Пушкине, Мечетном. Здесь в четырёх домах проживает 72 человека, - говорит Роман Бусаргин.

Кроме того, ещё в 4 районах (Балаковском, Балашовском, Вольском, Пугачевском) к концу следующего году расселим все дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. Но в них ещё останется жильё, которое получило статус аварийного за последний год. Эти дома войдут в следующий этап программы.

-Напомню, наша область при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина получила дополнительное финансирование в размере 4,373 млрд рублей на очередной этап программы расселения аварийного жилья. Это позволит предоставить новое жильё более пяти тысячам человек,- подчеркнул губурнатор.