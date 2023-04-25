В следующем году два района области полностью решат проблему аварийного жилья

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По словам главы региона, благодаря программе, инициированной Президентом Владимиром Путиным, за прошлые годы здесь был расселен основной массив аварийного фонда. Осталось всего несколько домов.-В Красноармейске предстоит расселить два дома, где живут 76 человек. В Советском районе аварийные дома остались только в небольших посёлках - Советском, Пушкине, Мечетном. Здесь в четырёх домах проживает 72 человека, - говорит Роман Бусаргин.Кроме того, ещё в 4 районах (Балаковском, Балашовском, Вольском, Пугачевском) к концу следующего году расселим все дома, признанные аварийными до 1 января 2022 года. Но в них ещё останется жильё, которое получило статус аварийного за последний год. Эти дома войдут в следующий этап программы.-Напомню, наша область при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина получила дополнительное финансирование в размере 4,373 млрд рублей на очередной этап программы расселения аварийного жилья. Это позволит предоставить новое жильё более пяти тысячам человек,- подчеркнул губурнатор.