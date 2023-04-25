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Саратовцы могут создать экологический герб региона

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Фонд имени В.И. Вернадского объявляет о старте II Всероссийского конкурса «Экологический герб: знать, чтобы сохранить».
Саратовцы могут создать экологический герб региона


Участники конкурса создают экологические гербы своего региона, города или поселка, привлекая внимание к уникальным природным объектам, достойным стать символами самобытности природы родного края.

Благодаря актуальности и социальной значимости темы уже в первый год проведения конкурс привлек более 1700 заявок из 80 субъектов Российской Федерации. В результате работы жюри был определен 21 победитель.

«Экологические символы регионов — это инструмент воспитания у молодого поколения чувства патриотизма и гордости за свою страну, основанного на осмыслении величия, уникальности и разнообразия ее природных богатств и ресурсов», - считают организаторы конкурса.

Участником конкурса может стать любой гражданин РФ в возрасте от 7 лет или сообщества. Победители определяются в трех возрастных группах в каждой номинации.

Прием заявок на участие открыт до 31 июля. Подробности о конкурсе - на сайте www.vernadsky.ru.