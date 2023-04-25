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В Саратовской области открылась навигация внутреннего водного транспорта

Новости
В минувшую субботу от саратовской Набережной Космонавтов отошел «омик» по маршруту «Саратов - Сосновка», а через полчаса отправился в свой первый рейс в этом году и пароход, следующий по маршруту «Саратов - Шумейка».
В Саратовской области открылась навигация внутреннего водного транспорта

Горожане начали собираться на набережной задолго до назначенного времени. С саженцами, удочками и домашними питомцами они занимали места в «омике» и обменивались приветствиями друг с другом. Для многих дачников первый день навигации - праздник Например, Максим Саяпин признается, что традиционно с 1994 года дачный сезон начинает именно так - с поездки по Волге.

В открытии навигации принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. Он поздравил первых пассажиров и выслушал их просьбы.

«Пассажиры озвучили две проблемы. Первая касается увеличения маршрутов троллейбусов №16 и №3 - утром их недостаточно, а люди спешат на пароход. Другая – причал в Синеньких. Неудобно, особенно пожилым, сходить на берег. Во взаимодействии с городом будем над этими вопросами работать», - пообещал замминистра.

В основном же пассажиры довольны: рейсы регулярные, цены лояльные, многим гражданам добираться речным транспортом до дачи удобнее и гораздо дешевле, чем на автобусе.

Навигация на маршруте «Хвалынск - Духовницкое» началась вчера, 23 апреля.