В Саратовской области открылась навигация внутреннего водного транспорта

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Горожане начали собираться на набережной задолго до назначенного времени. С саженцами, удочками и домашними питомцами они занимали места в «омике» и обменивались приветствиями друг с другом. Для многих дачников первый день навигации - праздник Например, Максим Саяпин признается, что традиционно с 1994 года дачный сезон начинает именно так - с поездки по Волге.В открытии навигации принял участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. Он поздравил первых пассажиров и выслушал их просьбы.«Пассажиры озвучили две проблемы. Первая касается увеличения маршрутов троллейбусов №16 и №3 - утром их недостаточно, а люди спешат на пароход. Другая – причал в Синеньких. Неудобно, особенно пожилым, сходить на берег. Во взаимодействии с городом будем над этими вопросами работать», - пообещал замминистра.В основном же пассажиры довольны: рейсы регулярные, цены лояльные, многим гражданам добираться речным транспортом до дачи удобнее и гораздо дешевле, чем на автобусе.Навигация на маршруте «Хвалынск - Духовницкое» началась вчера, 23 апреля.