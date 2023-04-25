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Тренер-преподаватель школы «РиФ» Николай Кирпичников признан лучшим тренером по итогам 2022 года

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Тренер сборных команд России по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, тренер-преподаватель детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и Физкультура» Николай Кирпичников Паралимпийским комитетом России признан лучшим тренером по итогам 2022 года.
Тренер-преподаватель школы «РиФ» Николай Кирпичников признан лучшим тренером по итогам 2022 года




Саратовские спортсмены, подготовленные Николаем Кирпичниковым, превзошли соперников по числу выигранных золотых медалей на Всероссийских соревнованиях в 2022 году: 5 золотых медалей чемпионата России в марте (г. Пенза), 5 золотых и 1 серебряная медали Кубка России (г. Саратов), 4 золотые и 1 бронзовая медали летних игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» (г. Сочи).

Под руководством Николая Кирпичникова спортивную подготовку ведут заслуженный мастер спорта России Маляк Алиева, мастер спорта международного класса России Александр Эсаулов, мастера спорта России Артем Яковлев, Сергей Филиппов, кандидаты в мастера спорта России Данат Исмаилов, Нарина Оганисян, Диана Захарова.

Воспитанницы лучшего тренера года Маляк Алиева и Нарина Оганисян наравне со здоровыми спортсменами принимают участие в командном чемпионате Федерации настольного тенниса России среди женских команд Высшей лиги «С». По итогам 4-х туров сезона 2022/2023 годов сборная Саратовской области заняла 11 место из 24.

Заслуженный тренер России, кавалер ордена Дружбы (2010 год) и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2022 год) Николай Кирпичников воспитал целую плеяду талантливых спортсменов, чьи имена вписаны в победную летопись отечественного и мирового паралимпийского спорта:
Юлия Шишкина (Овсянникова) — бронзовый призер Паралимпийских игр 2004, серебряный призёр Паралимпийских игр 2008,
Наталья Мартяшева — чемпионка Паралимпийских игр 2008,
Анжелика Косачёва — бронзовый призёр Паралимпийских игр 2012,
Маляк Алиева — серебряный и бронзовый призёр Паралимпийских игр 2020.