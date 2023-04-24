24 апреля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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12:01 | 24 апреля
Мастера муниципальных образований Саратовской области создадут вышитую карту региона
11:04 | 24 апреля
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Мастера муниципальных образований Саратовской области создадут вышитую карту региона

Новости

Областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой в целях поддержки талантливых мастеров декоративно-прикладного искусства, а также сохранения и популяризации традиционной вышивки разных этносов, населяющих Саратовскую область, проводит областной фестиваль декоративно-прикладного творчества «Вышитая карта Саратовской области».
Мастера муниципальных образований Саратовской области создадут вышитую карту региона


Для участия в фестивале мастера каждого района создадут карту своего муниципального образования. Затем из фрагментов будет сложено единое полотно региона. Готовая вышитая карта Саратовской области будет представлена 18 июля 2023 года на заключительном этапе областного фестиваля национальных культур «В семье единой». В дальнейшем полотно будет отправлено на выставку вышитых карт регионов России в рамках Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия» в Чувашии.