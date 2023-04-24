Мастера муниципальных образований Саратовской области создадут вышитую карту региона

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Для участия в фестивале мастера каждого района создадут карту своего муниципального образования. Затем из фрагментов будет сложено единое полотно региона. Готовая вышитая карта Саратовской области будет представлена 18 июля 2023 года на заключительном этапе областного фестиваля национальных культур «В семье единой». В дальнейшем полотно будет отправлено на выставку вышитых карт регионов России в рамках Всероссийского фестиваля «Вышитая Россия» в Чувашии.