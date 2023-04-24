СГТУ вошел в число российских вузов, выпускающих самых востребованных специалистов
Служба исследований HeadHunter составила рейтинг лучших российских вузов в 2023 году, выпускающих самых востребованных и успешных специалистов на рынке труда. В их число вошел Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
В рейтинге Политех занял 94 место. По данным аналитиков, уровень востребованности работодателями составляет 13,7 балла. Выпускники, окончившие технический университет, рассчитывают на уровень заработной платы на первой работе порядка 40 тысяч рублей.
Отметим, что СГТУ входит в число опорных вузов Госкорпорации «Роскосмос» и в тесном взаимодействии с индустриальными партнерами, предприятиями оборонно-промышленного комплекса, высокотехнологичными компаниями готовит высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры для региона и страны. В пул ключевых партнеров технического университета входят ведущие предприятия Саратовской области: АО НПП «Алмаз», АО НПП «Контакт», ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ООО ЭПО «Сигнал» и другие.