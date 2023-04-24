Павел Мигачев провел встречу с многодетными семьями в поселке Жасминный

просмотров: 80

Во встрече приняли участие министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов, представители администрации Саратова, компаний «Саратовгаз», КВС, «Т Плюс» и «Саратовского предприятия городских электрических сетей».Как рассказали многодетные, в Жасминном построен 21 жилой дом. На встрече с семьями обсудили, какую инфраструктуру необходимо провести в поселок. Электроснабжением Жасминный обеспечен. Планируется построить газопровод длиной 2 км и пункт редуцирования газа. В 2022 году АО «Саратовгаз» выполнил проектно-изыскательские работы, в 2023 году планируется приступить к выполнению строительно-монтажных работ. По программе догазификации, инициированной Президентом РФ, газ будет подведен до границ участков зарегистрированных домов.Жители подняли важный вопрос о строительстве в поселке дорог. По словам и.о. первого замглавы администрации Саратова Максима Сиденко, в ближайшее время специалисты отгрейдируют дорогу и просчитают непосредственно строительство дорог.Остро стоит тема обеспечения водоснабжением поселка. Максим Сиденко рассказал, что на данный момент проектируется водовод, который будет снабжать водой поселки Соколовый и Жасминный.Общественный транспорт, по словам жителей, зимой не всегда останавливается около поселка. Павел Мигачев поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства области совместно с администрацией города проработать вопрос и обеспечить установку остановочного пункта и светофора.Также жители выразили пожелание установить в поселке детскую площадку – тема будет проработана; встал вопрос по контейнерной площадке. На встрече проговорили, что администрация Ленинского района вместе с жителями должна определить место ее размещения и установить. Также администрация рассмотрит вопрос уличного освещения.«Одномоментно все вопросы по обеспечению инфраструктурой решить невозможно, - подчеркнул в завершении встречи зампред, - но постепенно вместе с администрацией города будем прорабатывать все вопросы».Напомним, по поручению Губернатора Романа Бусаргина в этом году Саратов, Энгельс и Балаково получат в общей сложности 100 млн рублей на решение вопросов по коммунальной инфраструктуре к земельным участкам, предоставленным для многодетных семей.