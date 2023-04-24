В Саратове прошла церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России

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В Саратовской области в рамках Официальной церемонии открытия дан старт XXII молодежным Дельфийским играм России. В Играх принимают участие 2516 человек в составе делегаций из 80 субъектов Российской Федерации.22 апреля во дворце «Кристалл» состоялась Официальная церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России. Скорее всего, это самое «дельфийское» место во всей Саратовской области – здесь же аналогичные церемонии проходили в 1999 и 2008 годах.Церемонию открыл театрализованный пролог, закольцевавший всю современную дельфийскую истории, символически объединив самые первые и уже Двадцать вторые молодежные Дельфийские игры России, столицей которых оба раза стал Саратов. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Саратовской области были внесены ротой почетного караула, а Дельфийский флаг – лауреатами прошлых лет. Большим сводным хором был исполнен Государственный гимн Российской Федерации и прозвучал Гимн Дельфийских игр.В официальной части церемонии открытия XXII молодежных Дельфийских игр России к собравшимся обратились Губернатор Саратовской области Р.В.Бусаргин и Сопредседатель Попечительского совета Национального Дельфийского совета России А.П.Конташов. Было оглашено приветствие Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина, Сенатор Российской Федерации Р.Ф.Галушина зачитала приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, а федеральный инспектор по Саратовской области Л.Н.Борисова – приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А.Комарова. Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил XXII молодежные Дельфийские игры России открытыми.Наиболее эмоциональной частью церемонии стало театрализованное представление «Регион первых», подчеркивающее репутацию первопроходца, закрепившуюся за регионом: здесь открылась первая провинциальная консерватория, в Саратове был создан первый в России стационарный цирк, здесь учился Ю.А.Гагарин, начал свой летный путь и именно на Саратовской земле завершил свой легендарный космический полет 12 апреля 1961 года, первый в России профессиональный театр для детей был также открыт в Саратове и т.д.Трансляция церемонии была организована на платформе интернет-телевидения «Дельфик.ТВ», на телеканале «Саратов 24», на интернет-порталах «Культура.рф», «Матч ТВ», IZ.RU и «Орфей», видеохостинге RUTUBE, а также в аккаунтах Дельфийских игр в социальных медиа: «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram.Вчера и сегодня днем прошли первые репетиции в номинациях художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Открытие конкурсной и фестивальной программы состоится 23 апреля, следить за ходом соревнований можно в прямом эфире на интернет-ресурсах, поддерживающих XXII молодежных Дельфийских игр России.В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.