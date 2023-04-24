В Саратове прошла церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России
В Играх принимают участие более 2500 участников из разных регионов страны.
В Саратовской области в рамках Официальной церемонии открытия дан старт XXII молодежным Дельфийским играм России. В Играх принимают участие 2516 человек в составе делегаций из 80 субъектов Российской Федерации.
22 апреля во дворце «Кристалл» состоялась Официальная церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России. Скорее всего, это самое «дельфийское» место во всей Саратовской области – здесь же аналогичные церемонии проходили в 1999 и 2008 годах.
Церемонию открыл театрализованный пролог, закольцевавший всю современную дельфийскую истории, символически объединив самые первые и уже Двадцать вторые молодежные Дельфийские игры России, столицей которых оба раза стал Саратов. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Саратовской области были внесены ротой почетного караула, а Дельфийский флаг – лауреатами прошлых лет. Большим сводным хором был исполнен Государственный гимн Российской Федерации и прозвучал Гимн Дельфийских игр.
В официальной части церемонии открытия XXII молодежных Дельфийских игр России к собравшимся обратились Губернатор Саратовской области Р.В.Бусаргин и Сопредседатель Попечительского совета Национального Дельфийского совета России А.П.Конташов. Было оглашено приветствие Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина, Сенатор Российской Федерации Р.Ф.Галушина зачитала приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, а федеральный инспектор по Саратовской области Л.Н.Борисова – приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А.Комарова. Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил XXII молодежные Дельфийские игры России открытыми.
Наиболее эмоциональной частью церемонии стало театрализованное представление «Регион первых», подчеркивающее репутацию первопроходца, закрепившуюся за регионом: здесь открылась первая провинциальная консерватория, в Саратове был создан первый в России стационарный цирк, здесь учился Ю.А.Гагарин, начал свой летный путь и именно на Саратовской земле завершил свой легендарный космический полет 12 апреля 1961 года, первый в России профессиональный театр для детей был также открыт в Саратове и т.д.
Трансляция церемонии была организована на платформе интернет-телевидения «Дельфик.ТВ», на телеканале «Саратов 24», на интернет-порталах «Культура.рф», «Матч ТВ», IZ.RU и «Орфей», видеохостинге RUTUBE, а также в аккаунтах Дельфийских игр в социальных медиа: «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram.
Вчера и сегодня днем прошли первые репетиции в номинациях художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Открытие конкурсной и фестивальной программы состоится 23 апреля, следить за ходом соревнований можно в прямом эфире на интернет-ресурсах, поддерживающих XXII молодежных Дельфийских игр России.
В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.
В Саратовской области в рамках Официальной церемонии открытия дан старт XXII молодежным Дельфийским играм России. В Играх принимают участие 2516 человек в составе делегаций из 80 субъектов Российской Федерации.
22 апреля во дворце «Кристалл» состоялась Официальная церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России. Скорее всего, это самое «дельфийское» место во всей Саратовской области – здесь же аналогичные церемонии проходили в 1999 и 2008 годах.
Церемонию открыл театрализованный пролог, закольцевавший всю современную дельфийскую истории, символически объединив самые первые и уже Двадцать вторые молодежные Дельфийские игры России, столицей которых оба раза стал Саратов. Государственный флаг Российской Федерации и флаг Саратовской области были внесены ротой почетного караула, а Дельфийский флаг – лауреатами прошлых лет. Большим сводным хором был исполнен Государственный гимн Российской Федерации и прозвучал Гимн Дельфийских игр.
В официальной части церемонии открытия XXII молодежных Дельфийских игр России к собравшимся обратились Губернатор Саратовской области Р.В.Бусаргин и Сопредседатель Попечительского совета Национального Дельфийского совета России А.П.Конташов. Было оглашено приветствие Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина, Сенатор Российской Федерации Р.Ф.Галушина зачитала приветствие Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко, а федеральный инспектор по Саратовской области Л.Н.Борисова – приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.А.Комарова. Директор Международного Дельфийского комитета В.Н.Понявин объявил XXII молодежные Дельфийские игры России открытыми.
Наиболее эмоциональной частью церемонии стало театрализованное представление «Регион первых», подчеркивающее репутацию первопроходца, закрепившуюся за регионом: здесь открылась первая провинциальная консерватория, в Саратове был создан первый в России стационарный цирк, здесь учился Ю.А.Гагарин, начал свой летный путь и именно на Саратовской земле завершил свой легендарный космический полет 12 апреля 1961 года, первый в России профессиональный театр для детей был также открыт в Саратове и т.д.
Трансляция церемонии была организована на платформе интернет-телевидения «Дельфик.ТВ», на телеканале «Саратов 24», на интернет-порталах «Культура.рф», «Матч ТВ», IZ.RU и «Орфей», видеохостинге RUTUBE, а также в аккаунтах Дельфийских игр в социальных медиа: «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram.
Вчера и сегодня днем прошли первые репетиции в номинациях художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Открытие конкурсной и фестивальной программы состоится 23 апреля, следить за ходом соревнований можно в прямом эфире на интернет-ресурсах, поддерживающих XXII молодежных Дельфийских игр России.
В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.