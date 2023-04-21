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Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России

Новости / Культура



Сегодня в течение всего дня проходит регистрация и аккредитация участников Игр и начались первые репетиции, а завтра состоится одно из главных событий – официальная церемония открытия XXII молодежных Дельфийских игр России

Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России

21 апреля и ближайшие несколько дней продолжают свою работу службы регистрации и аккредитации Дельфийских игр в Саратовской области. Игры проходят с 21 по 26 апреля 2023 года. За несколько дней до старта события свои аккредитационные карточки получили Оргкомитет, волонтеры, сотрудники оперативного штаба, и представители СМИ.

Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России

2023 год объявлен Годом педагога и наставника в Российской Федерации. Данная тематика найдет отражение в конкурсных номинациях, официальных церемониях, конференции и спецпроектах Игр. Благодаря кропотливой работе учителей, их взаимодействию с родителями, развитию у ребенка воли, мастеровитости, а затем и стремления к истинному творчеству любой молодой человек может достичь выдающихся высот.

Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России

Дельфийские игры входят в перечень мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия науки и технологий, направленного на усиление роли знаний в решении важнейших задач развития общества и нашей страны. Новые научные номинации Дельфийских игр способствуют популяризации исследовательской повестки и помогают выявлению уникальных специалистов в соответствии с профилем.

В дни проведения Дельфийских игр уже не первый год все участники события имеют возможность познакомиться с музыкальными инструментами и звуковым оборудованием российских брендов и узнать особенности их производства в рамках выставки, организованной Национальной Ассоциацией участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Выставка размещена в Саратовском государственном академическом театре драмы имени И. А. Слонова, который также является местом размещения штаба Игр, проведения регистрации и аккредитации. В ней принимают участие производители «Ателье Гончарова», «Октава», «Тульская Гармонь», «Балалайкеръ», «Пермская фабрика музыкальных инструментов» и «Синкопа». Параллельно в Саратовском областном колледже искусств размещен стенд российского бренда «Тульская Гармонь», где конкурсанты в рамках репетиционного процесса могут сыграть на флагманской модели пианино «Мелодия».

Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России

За событиями Игр можно следить на платформе интернет-телевидения «Дельфик.ТВ», на телеканале «Саратов 24», на интернет-порталах «Культура.рф», «Матч ТВ», IZ.RU, «Орфей» и «Большая Азия», а также в аккаунтах Дельфийских игр в социальных медиа: «Одноклассники», «ВКонтакте» и Telegram.

В сфере творчества Дельфийские игры занимают место, аналогичное позиции Олимпийских в спорте. Игры развиваются как глобальная система поиска и поддержки молодых талантов, самореализации молодежи в художественной, научно-исследовательской и креативной областях, воспитания подрастающего поколения. К настоящему моменту проведено более 100 всемирных, международных и национальных Дельфийских игр. Исследования ВЦИОМ показывают, что Игры стали весьма заметным явлением общественной жизни.

Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России