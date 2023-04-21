На бизнес-форуме в Петровске презентовали импортозамещающую продукцию

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Мероприятие организовано министерством экономического развития области и региональным Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».Для участников была организована программа, которая включала тренинги, мастер-классы. Работала зона консультационных площадок для бизнеса, в том числе от банков, предоставляющих услуги МСП.Открыла работу форума выставка действующих предпринимательских проектов. Бизнесмены Петровского, Ртищевского, Аткарского, Татищевского, Новобурасского и Базарно-Карабулакского районов презентовали свой опыт успешной реализации бизнес-идей по производству силового оборудования, станций очистки воды, одежды, сыров, консервов, кондитерских изделий и другие.Ключевым мероприятием форума стал брифинг «Расширение рынков сбыта товаров, услуги и другие меры государственной поддержки субъектов МСП». Предпринимателям рассказали о действующих в регионе мерах поддержки, участники обменялись опытом и успешными практиками ведения бизнеса.На площадке Центра «Мой бизнес» объединена вся инфраструктура поддержки предпринимательства. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" оказывается широкий комплекс услуг - финансовая, имущественная, консультационная, образовательная и информационная поддержки. За 2022 год Центром оказано более 9,3 тысяч услуг более 5,3 тысячам субъектов бизнеса, самозанятым гражданам и физическим лицам.«В этом году мы решили изменить формат бизнес-встреч - приглашать предпринимателей из районов, чтобы они могли познакомиться, обменяться деловыми контактами. Мы, в свою очередь, рассказываем о мерах поддержки, отвечаем на интересующие вопросы. На форум мы пригласили представителей прокуратуры, налоговой, «Опоры России», министерства сельского хозяйства, министерства труда и социального развития. Предпринимателям нравится это мероприятие, все активно участвуют. Следующие форумы такого формата в этом году мы планируем провести в Балашове, Ершове и Саратове», - рассказал первый заместитель министра экономического развития области Дмитрий Муравьев.Предприниматели поделились своими впечатлениями от участия в форуме.«Наша компания уже получает серьезную господдержку как резидент ТОР «Петровск». Такие мероприятия, как этот форум, дополнительно помогают в развитии. Здесь представлены предприятия из 8 муниципальных районов - и производственники, и пищевики - наша продукция востребована для всех этих направлений. Это перспективная площадка для бизнеса, где интересно показать себя, обменяться опытом, наладить связи. Мы уже познакомились с коллегами из Ртищево и наметили планы по дальнейшему взаимодействию. Это большая работа, которую министерство экономического развития сделало в формате выездной площадки. Ее уникальность в том, что здесь собраны как небольшие стартапы, так и крупные компании. Такое взаимодействие принесет колоссальный результат, в том числе для развития экономики региона в целом», - рассказал генеральный директор ООО «НПО Технокомплекс» Павел Малинин.Директор ООО «Татищевская сыроварня» Рустам Акчурин рассказал о целях участия в мероприятии: «Мы принимаем участие в форуме, чтобы жители Саратовской области лучше узнали о нас, нашей продукции. Мы - молодое развивающееся предприятие, о нас знают Москва, Казань, Ульяновская и Самарская области. Мы единственные в Саратовской области производители моцареллы для пиццы. Она пользуется спросом у пиццерий в Саратове. Запустили производство, чтобы насытить рынок таким сыром - есть моцарелла итальянская, а теперь есть и саратовская».