Нацпроект «Демография»: почти 300 жителей региона приступили к обучению по 64 образовательным программам

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Такая возможность есть у жителей региона благодаря реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».На сегодняшний день с начала года жителями области уже подано 1862 заявки на участие в проекте. Заявки рассматриваются федеральными операторами. Одобрено 458 заявок, 277 человек уже приступили к обучению по 64 образовательным программам. В числе программ: «организатор строительного производства», «педагог», «программист», «психолог в социальной сфере», «библиограф», «бизнес-аналитик», «специалист в области библиотечно-информационной деятельности», «специалист в оценочной деятельности», «специалист в области жилищного права».Пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование, например, могут люди старше 50 лет, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, отдельные категории молодых людей в возрасте до 35 лет, а также работники, находящиеся под риском увольнения, в том числе в связи с введением режима неполного рабочего времени.Подать заявку и выбрать программу для обучения можно на портале «Работа России».Для обучения можно выбрать подходящее направление по уровню образования. Программы отличаются по продолжительности и формату обучения от 3-х недель до 3-х месяцев. Часть из них можно освоить онлайн. По окончании обучения выдается документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения. После обучения оказывается содействие в трудоустройстве.Всего в рамках национального проекта «Демография» пройдут в этом году обучение почти 2,5 тысячи человек.