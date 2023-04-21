Саратовские предприниматели привезли на выставку сыр и мед

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Мероприятие, организованное министерством экономического развития совместно с региональным центром «Мой бизнес», состоялось в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».Форум объединил крупных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует начать свой бизнес. На выставке проектов были представлены предприятия, производящие гидравлическое и пневматическое силовое оборудование, блочно-модульные станции очистки питьевых и сточных вод, швейные фабрики, предприятия общепита, в том числе пиццерия и сыроварня, консервный завод и частная пасека.Форум собрал участников из Петровского, Новобурасского, Аткарского, Базарно-Карабулакского, Ртищевского, Татищевского районов.По словам одного из участников - руководителя крупного производства Павла Малинина, у этой площадки большие перспективы.«Мероприятие очень интересное. Здесь представлены предприятия из восьми муниципальных районов. Нам интересно увидеть друг друга, обменяться опытом, узнать, как у них выстроена система взаимодействия с местной администрацией, с министерством экономического развития, с потребителями. Это большая работа, которую министерство экономического развития проводит на таких выездных площадках. К примеру, мы сегодня познакомились с коллегами из Ртищева и будем взаимодействовать с ними в дальнейшем. Для бизнеса это действительно уникальная площадка. Здесь собраны как начинающие предприниматели, так и крупные компании. Есть ребята с полумиллиардным оборотом, есть небольшие частные подворья. И вот это взаимодействие имеет колоссальное значение для развития экономики региона в целом», - заявил Малинин.Комментируя итоги форума, первый заместитель министра экономического развития Дмитрий Муравьев отметил активность саратовских предпринимателей.«Регион развивается, идет активная предпринимательская деятельность. И это очень важно, потому что люди находятся в деле. Они получают свои преференции, свою прибыль, регион получает налоги. И мы как министерство всегда стараемся поддержать предпринимателей, используя все наши возможности», - подчеркнул чиновник.