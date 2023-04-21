В этом году браки с военными - участниками СВО остаются в тренде

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В отделе ЗАГС по Екатериновскому району состоялась церемония бракосочетания Максима и его избранницы Марии. Ради торжества молодой человек специально приехал с СВО и скоро опять поедет защищать Родину, а дома его с победой будет ждать любимая жена. Об этом рассказали в управлении по делам ЗАГС Правительства области."Узаконить отношения с действующими участниками СВО, в том числе по контракту с Минобороны РФ, при наличии соответствующих документов можно в день подачи заявления. Всего с начала года в Саратовской области зарегистрировано 140 таких пар", - отметила начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.