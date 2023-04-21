Более десяти наград «Театрального Приволжья» – в творческом багаже саратовских участников

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Фестиваль «Театральное Приволжье», инициированный полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым – один из самых масштабных в Приволжском федеральном округе по охвату участников. В 2023 году в нем приняли участие 8 700 представителей театральных коллективов, 87 экспертов, а спектакли увидели более 200 тысяч зрителей.В церемонии награждения приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, участники проекта и их педагоги, театральные и общественные деятели.Чествование победителей молодежных и детских коллективов прошло в номинациях «Лучший молодежный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее музыкальное оформление» и «Лучшее художественное оформление». Также награды получили победители конкурса афиш и плакатов. Призеры отмечены памятными подарками и целевыми грантами на постановку нового спектакля.С видеоприветствием к участникам и гостям Фестиваля «Театральное Приволжье» обратился полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров: «Лучшие из лучших собрались в Пермском крае на одном из самых ярких и ожидаемых событий года нашего округа. Фестиваль «Театральное Приволжье» стал культурным брендом. Рад, что театральное сообщество с каждым годом растет: тысячи ребят из всех 14-ти регионов ПФО принимают участие в работе над спектаклями, десятки тысяч становятся зрителями. Друзья, было непросто, ваше творчество оценивали эксперты всего Приволжского федерального округа, и вы по праву заслужили звание лучших. Уверен, что победа в Фестивале станет для вас еще одной гранью развития, а для кого-то и шагом в будущую профессию. Желаю вам покорения новых высот».По итогам IV сезона «Театрального Приволжья» юные саратовцы одержали 5 побед. В номинации «Лучший детский спектакль» третье место заслужил спектакль «Дети войны» (группа «Феникс» детской театральной студии имени О.П. Табакова). Лучшей актрисой детского театра названа Ника Бурякова. Звания «Победители конкурса афиш и плакатов» удостоены юные саратовские художники. В возрастной категории от 6 до 17 лет первое место заняли учащиеся Боголюбовского училища и ДШИ Полина Щербакова и Полина Грабовская; в возрастной категории 18-30 лет – третье место у студентки Боголюбовского училища Татьяны Поваровой.– Уже более десяти высоких наград «Театрального Приволжья» – в творческом багаже юных саратовских участников, – отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. – Каждый фестивальный сезон «Театрального Приволжья» отмечен нашими победами! Юные артисты и будущие театральные художники приложили все усилия и удержали высокую планку саратовского театральной школы. Жюри оценило ответственный выбор серьезной патриотической тематики и творческую работу наших артистов. Мы гордимся победами! Фестиваль позволил выйти на новый уровень мастерства и объединил молодых и талантливых ребят, которые искренне любят театр.Напомним, лидеры заключительного этапа окружного фестиваля – детская и молодежная студии получили гранты на новые спектакли (1 место – 250 тыс. рублей, 2 место – 200 тыс. рублей, 3 место – 150 тыс. рублей).