В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим

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В соответствии с документом особый противопожарный режим продлится с 20 апреля до 31 октября. На период его действия запрещены:- проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;- разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;- проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, сжигание травы, в том числе и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным озеленительным лесным насаждениям, проведение пожароопасных работ на землях сельхозназначения.