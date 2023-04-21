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В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим

Новости


С 20 апреля на территории лесного фонда Саратовской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал Губернатор области Роман Бусаргин.

В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим



В соответствии с документом особый противопожарный режим продлится с 20 апреля до 31 октября. На период его действия запрещены:

- проезд транспортных средств в лесные массивы, расположенные на землях лесного фонда, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов;

- разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ;

- проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых коммунальных отходов, мусора, сжигание травы, в том числе и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным озеленительным лесным насаждениям, проведение пожароопасных работ на землях сельхозназначения.