Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе

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Так, например, Минский автомобильный завод по заказу одного из крупнейших саратовских производителей подсолнечного масла разрабатывает собственный автопоезд, который позволит при соблюдении всех технических норм перевозить максимально возможный объем семечки.Также в ходе мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовским государственным университетом генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова и белорусским Научно-исследовательским институтом БиоФарм. Они будут заниматься совместной разработкой препаратов, развитием образовательных программ и науки.По итогам круглого стола стороны договорились продолжить работу по усилению межрегионального взаимодействия.В целом, экономические связи Саратовской области с Белоруссией укрепляются. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот области составил 143,7 млн долларов США. По сравнению с 2021 годом его объем увеличился на 39,8%. Экспорт составил 101,6 млн долларов США - увеличился на 43,3%, импорт был равен 42,1 млн долларов США – рост составил 32%.Экспортировались удобрения, масло подсолнечное, подшипники, полипропилен, прутки из железа или нелегированной стали. Закупались компрессоры для холодильного оборудования, проволока из стали кремнемарганцовистой, оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи.