21 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 апреля
Нацпроект «Демография»: почти 300 жителей региона приступили к обучению по 64 образовательным программам
17:00 | 21 апреля
Саратовские предприниматели привезли на выставку сыр и мед
16:24 | 21 апреля
Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России
16:00 | 21 апреля
В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим
15:17 | 21 апреля
Школьники научились делать «Чувашский оберег»
14:51 | 21 апреля
На бизнес-форуме в Петровске презентовали импортозамещающую продукцию
14:03 | 21 апреля
Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе
13:04 | 21 апреля
В Саратове открыт уникальный центр профилактики когнитивных расстройств
12:46 | 21 апреля
В этом году браки с военными - участниками СВО остаются в тренде
12:02 | 21 апреля
В Энгельсе открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе

Новости



В рамках визита делегации Витебской области в Саратовскую область прошел круглый стол по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества и кооперационных связей. Был презентован экономический потенциал каждого региона, а также производственные мощности саратовских и витебских предприятий. Представители компаний показали свою продукцию и смогли обсудить возможности и нюансы дальнейшего сотрудничества.

Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе

Так, например, Минский автомобильный завод по заказу одного из крупнейших саратовских производителей подсолнечного масла разрабатывает собственный автопоезд, который позволит при соблюдении всех технических норм перевозить максимально возможный объем семечки.

Также в ходе мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве между Саратовским государственным университетом генетики, биотехнологии и инженерии им. Н.И. Вавилова и белорусским Научно-исследовательским институтом БиоФарм. Они будут заниматься совместной разработкой препаратов, развитием образовательных программ и науки.

По итогам круглого стола стороны договорились продолжить работу по усилению межрегионального взаимодействия.

В целом, экономические связи Саратовской области с Белоруссией укрепляются. По итогам прошлого года внешнеторговый оборот области составил 143,7 млн долларов США. По сравнению с 2021 годом его объем увеличился на 39,8%. Экспорт составил 101,6 млн долларов США - увеличился на 43,3%, импорт был равен 42,1 млн долларов США – рост составил 32%.

Экспортировались удобрения, масло подсолнечное, подшипники, полипропилен, прутки из железа или нелегированной стали. Закупались компрессоры для холодильного оборудования, проволока из стали кремнемарганцовистой, оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорных стенок или шахтной крепи.