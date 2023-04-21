В Саратове открыт уникальный центр профилактики когнитивных расстройств
В рамках пилотного проекта Всероссийского движения «Волонтёры-медики» в комплексном центре социального обслуживания населения Саратова открылся Центр профилактики когнитивных расстройств - уникальное пространство для людей старшего возраста, которые стремятся сохранить свое здоровье на долгие годы.
Главное направление работы центра - информирование населения о симптомах и профилактике развития когнитивных расстройств. Центр призван объединить лучшие социальные практики оказания помощи пожилым гражданам, а также возможности современной медицины.
«В центре будет проводиться бесплатное обучение для граждан старшего возраста по сохранению здоровья, включающее в себя различные упражнения, занятия скандинавской ходьбой. Будут проходить тестирования и консультации профильных врачей. Также в центре можно бесплатно пройти обследование на изменение когнитивного здоровья и получить рекомендации специалистов», – отмечает представитель комплексного центра соцобслуживания Юлия Максимова.
Центр профилактики когнитивных расстройств находится по адресу комплексного центра социального обслуживания населения Саратова: проспект им. 50 лет Октября, 34/56. Телефон для справок: (8452) 55-22-01.