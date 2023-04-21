Школьники научились делать «Чувашский оберег»

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Творческий коллектив Дома культуры «Новопушкинский» представил выставку изделий декоративно-прикладного творчества и тематическую программу «Улах», ансамбль чувашской песни «Эмине» и хореографический коллектив «Сударушка» исполнили чувашские народные песни, танцы, познакомили зрителей с народными традициями, обрядами и бытом. Школьники приняли участие в национальных играх, а также в мастер–классе «Чувашский оберег», где своими руками изготовили куклу-оберег.Напомним, клуб «Дружба народов» работает более 13 лет. Его участники регулярно проводят тематические мероприятия, дни национальных культур, памятные встречи и концерты, приуроченные к национальным праздникам.