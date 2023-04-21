В Энгельсе открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»
19 апреля на базе Энгельсской автошколы ДОСААФ России состоялось торжественное открытие учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Энгельсского района. Десятиклассники школыим. Ю.А.Гагарина, «Патриот», села Красный Яр и посёлка Пробуждение пополнили ряды курсантов «АВАНГАРДа» и приступили к обучению по программе 5-дневных учебных сборов.
На торжественном построении, посвященном открытию Центра, ребят поздравили и пожелали успехов в освоении новых знаний и приобретении навыков военной подготовки директор Регионального центра допризывной подготовки молодежи полковник Алексей Гаранин, военный комиссар города Энгельса, Ровенского и Энгельсского муниципальных районов, полковник Виктор Попов, руководитель Энгельсской автомобильной школы ДОСААФ России Андрей Сопильняк и другие.
На сегодняшний день Центры «АВАНГАРД» открыты в городах региона с численностью населения свыше 100 тысяч человек: Саратове, Балакове и Энгельсе.