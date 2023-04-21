В Энгельсе открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»

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На торжественном построении, посвященном открытию Центра, ребят поздравили и пожелали успехов в освоении новых знаний и приобретении навыков военной подготовки директор Регионального центра допризывной подготовки молодежи полковник Алексей Гаранин, военный комиссар города Энгельса, Ровенского и Энгельсского муниципальных районов, полковник Виктор Попов, руководитель Энгельсской автомобильной школы ДОСААФ России Андрей Сопильняк и другие.На сегодняшний день Центры «АВАНГАРД» открыты в городах региона с численностью населения свыше 100 тысяч человек: Саратове, Балакове и Энгельсе.