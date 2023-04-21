21 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 21 апреля
Нацпроект «Демография»: почти 300 жителей региона приступили к обучению по 64 образовательным программам
17:00 | 21 апреля
Саратовские предприниматели привезли на выставку сыр и мед
16:24 | 21 апреля
Стартовали XXII молодежные Дельфийские игры России
16:00 | 21 апреля
В лесах Саратовской области вводится особый противопожарный режим
15:17 | 21 апреля
Школьники научились делать «Чувашский оберег»
14:51 | 21 апреля
На бизнес-форуме в Петровске презентовали импортозамещающую продукцию
14:03 | 21 апреля
Вопросы торгово-экономического сотрудничества Саратовской и Витебской областей обсудили на круглом столе
13:04 | 21 апреля
В Саратове открыт уникальный центр профилактики когнитивных расстройств
12:46 | 21 апреля
В этом году браки с военными - участниками СВО остаются в тренде
12:02 | 21 апреля
В Энгельсе открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Энгельсе открылся учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД»

Новости

19 апреля на базе Энгельсской автошколы ДОСААФ России состоялось торжественное открытие учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Энгельсского района. Десятиклассники школыим. Ю.А.Гагарина, «Патриот», села Красный Яр и посёлка Пробуждение пополнили ряды курсантов «АВАНГАРДа» и приступили к обучению по программе 5-дневных учебных сборов.

На торжественном построении, посвященном открытию Центра, ребят поздравили и пожелали успехов в освоении новых знаний и приобретении навыков военной подготовки директор Регионального центра допризывной подготовки молодежи полковник Алексей Гаранин, военный комиссар города Энгельса, Ровенского и Энгельсского муниципальных районов, полковник Виктор Попов, руководитель Энгельсской автомобильной школы ДОСААФ России Андрей Сопильняк и другие.
На сегодняшний день Центры «АВАНГАРД» открыты в городах региона с численностью населения свыше 100 тысяч человек: Саратове, Балакове и Энгельсе.