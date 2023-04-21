Саратовцев ждут на выставке «Жили-были»

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Через три недели выставка «Жили-были» завершит свою работу. В эти дни гости побывают на интересных экскурсиях, примут участие в концертах, побывают на лекциях и мастер-классах для детей и взрослых.Здесь мы собрали самые интересные мероприятия, которые пройдут на выставке:22 апреля (суббота) в 16:00 – лекция «Крестьянское искусство и промыслы»;23 апреля (воскресенье) в 12:00 – занятие для детей и родителей «Куклы родом из северных краев»;29 апреля (суббота) в 16:00 – художественно-музыкальная программа «Народные песни России» при участии хора, ансамбля, солистов Саратовской консерватории и специального гостя – народной артистки России Елены Сапоговой;30 апреля (воскресенье) в 12:00 – занятие для детей и родителей «Хохломская ложка».Каждую субботу и воскресенье в 15:00 и по заявкам в дни работы музея – экскурсии для желающих.