Саратовская область примет участие во Всероссийском субботнике

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«Мы видим активность жителей региона. Граждане стали полноправными участниками нацпроекта. Благодарим вас за неравнодушие!» - подчеркнул чиновник в своем телеграм-канале.Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект Президента России «Жильё и городская среда»). В этом году на единой платформе жители выбирают из порядка 200 пространств: это парки, скверы, площади, набережные и другие общественные территории. Голосование продлится до 31 мая 2023 года.«22 апреля состоится Всероссийский субботник. Саратовская область присоединится к нему. Мероприятия пройдут по всей области. Жители на субботниках смогут пообщаться с общественными кураторами, ответственными за проекты на платформе za.gorodsreda.ru: они расскажут, какие территории в городе могут попасть в перечень на формирование комфортной городской среды в 2024 году и какие элементы благоустройства там могут появиться. Сам буду принимать участие в субботнике и приглашаю всех!» - подчеркнул Павел Мигачёв.