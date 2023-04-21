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Саратовская область примет участие во Всероссийском субботнике

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90 тысяч жителей Саратовской области уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. Об этом рассказал заместитель Председателя регионального Правительства Павел Мигачёв.
Саратовская область примет участие во Всероссийском субботнике



«Мы видим активность жителей региона. Граждане стали полноправными участниками нацпроекта. Благодарим вас за неравнодушие!» - подчеркнул чиновник в своем телеграм-канале.

Голосование проводится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект Президента России «Жильё и городская среда»). В этом году на единой платформе жители выбирают из порядка 200 пространств: это парки, скверы, площади, набережные и другие общественные территории. Голосование продлится до 31 мая 2023 года.

«22 апреля состоится Всероссийский субботник. Саратовская область присоединится к нему. Мероприятия пройдут по всей области. Жители на субботниках смогут пообщаться с общественными кураторами, ответственными за проекты на платформе za.gorodsreda.ru: они расскажут, какие территории в городе могут попасть в перечень на формирование комфортной городской среды в 2024 году и какие элементы благоустройства там могут появиться. Сам буду принимать участие в субботнике и приглашаю всех!» - подчеркнул Павел Мигачёв.