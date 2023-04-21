Регион в числе лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России

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Высокий рейтинг присвоен региону в ряде номинаций, связанных с исполнением требований законодательства на муниципальном уровне, нормативной базы закупок региона, профессионализмом заказчиков, а также по ряду других направлений.Рейтинг охватывает все аспекты закупочной деятельности на государственном и муниципальном уровнях и позволяет определить направления, по которым регион добился наилучших результатов.Саратовская область также отмечена за активную работу в Экспертном Совете регионов по развитию контрактной системы – за высокий профессионализм и активную работу по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок заместитель министра экономического развития области - начальник управления контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Наталия Калашникова отмечена благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Антона Гетта.Напомним, в 2022 году в Саратовской области в рамках государственного и муниципального заказов заключены контракты на сумму 76,2 млрд рублей. Доля конкурентных процедур составила 78 %, за счет их проведения удалось сэкономить 3,5 млрд рублей.