21 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
11:05 | 21 апреля
Саратовцев ждут на выставке «Жили-были»
10:34 | 21 апреля
Более десяти наград «Театрального Приволжья» – в творческом багаже саратовских участников
10:28 | 21 апреля
Создан специальный сайт для агентств-партнеров компании «Страна Девелопмент»
10:00 | 21 апреля
Саратовская область примет участие во Всероссийском субботнике
09:00 | 21 апреля
Регион в числе лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России
18:00 | 20 апреля
24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения
17:00 | 20 апреля
Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя
16:14 | 20 апреля
Дельфийские игры: команда Саратовской области проходит регистрацию
16:05 | 20 апреля
В Саратове отпраздновали День материнства и красоты
15:00 | 20 апреля
Машина для чизкейков и закаточный автомат: в Саратове запатентовали новые модели промышленного оборудования
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Регион в числе лидеров рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов России

Новости

На XVIII Всероссийский форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» объявлены результаты рейтинга эффективности и прозрачности закупочных систем регионов РФ по итогам 2022 года. Саратовская область стала лидером в номинации «Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе закупок».

Высокий рейтинг присвоен региону в ряде номинаций, связанных с исполнением требований законодательства на муниципальном уровне, нормативной базы закупок региона, профессионализмом заказчиков, а также по ряду других направлений.

Рейтинг охватывает все аспекты закупочной деятельности на государственном и муниципальном уровнях и позволяет определить направления, по которым регион добился наилучших результатов.

Саратовская область также отмечена за активную работу в Экспертном Совете регионов по развитию контрактной системы – за высокий профессионализм и активную работу по совершенствованию контрактной системы в сфере закупок заместитель министра экономического развития области - начальник управления контроля в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Наталия Калашникова отмечена благодарственным письмом депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Антона Гетта.

Напомним, в 2022 году в Саратовской области в рамках государственного и муниципального заказов заключены контракты на сумму 76,2 млрд рублей. Доля конкурентных процедур составила 78 %, за счет их проведения удалось сэкономить 3,5 млрд рублей.