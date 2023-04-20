Дельфийские игры: команда Саратовской области проходит регистрацию

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Одними из первых в штаб XXII молодежных Дельфийских игр России прибыли творческие коллективы из Балашова. Потребовалось буквально 15 минут, чтобы 40 человек получили бейджи участников. Поэтому ребята успели сделать яркие селфи на фоне символики игр и даже прямо в фойе Саратовского Государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова показали фрагменты своего конкурсного выступления. Кроме того, участники саратовской делегации посетили выставку музыкальных инструментов и звукового оборудования российских брендов Ассоциация «МИР-МИО», организованную при поддержке Минпромторга России. Некоторые из них сыграли на представленных инструментах.Елизавета Симонова, член коллектива «Туесок» г. Балашов рассказала о предстоящем выступлении: «Мы готовили три танца. Очень усердно занимались, поэтому надеемся победить. Мне очень нравится наш яркий и красочный номер «Масленица», будем его исполнять с особым настроением. Уверена, жюри это оценит».«Мы ждем от Дельфийских игр море потрясающих эмоций. Для нашего коллектива это далеко не первые всероссийские соревнования. Конечно, смотрели в интернете выступления конкурентов по нашей номинации, все очень сильные. Думаю, будет серьезная борьба», – сказала участника коллектива «Зоренька» Софья Ефременко.Напомним, Саратов – это особенный город в истории Дельфийских игр. Наш регион находится у истоков развития Дельфийского движения – Первые молодежные Дельфийские игры страны прошли в Саратове в 1999 году. А уже в 2008 году наш город был избран местом проведения Вторых Всемирных Дельфийских игр. В этом году Саратовская область уже в третий раз встречает эти творческие состязания в открытом формате.