24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения
24 апреля с 10.00 до 11.00 в Саратовской области будет проведена комплексная проверка системы оповещения. С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.
В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, теле-радиоприемники, настроенные на местные теле-радиостанции, и прослушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовской области.