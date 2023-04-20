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24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения

Новости


24 апреля с 10.00 до 11.00 в Саратовской области будет проведена комплексная проверка системы оповещения. С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.




В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, теле-радиоприемники, настроенные на местные теле-радиостанции, и прослушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовской области.