20 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 апреля
24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения
17:00 | 20 апреля
Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя
16:14 | 20 апреля
Дельфийские игры: команда Саратовской области проходит регистрацию
16:05 | 20 апреля
В Саратове отпраздновали День материнства и красоты
15:00 | 20 апреля
Машина для чизкейков и закаточный автомат: в Саратове запатентовали новые модели промышленного оборудования
14:03 | 20 апреля
Саратовцев приглашают к участию в экосубботнике «Зеленая весна»
13:17 | 20 апреля
Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
13:17 | 20 апреля
Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
13:03 | 20 апреля
Многодетные семьи получат единовременную выплату
12:28 | 20 апреля
В День Победы саратовцам предлагают съездить в Волгоград
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

Новости

Следующая рабочая неделя для жителей региона будет четырехдневной.
Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

В этом году Радоница, день особого поминовения усопших, выпадает на вторник, 25 апреля, и является в соответствии с областным законодательством нерабочим днем.

Понедельник, 24 апреля, будет рабочим днем, сокращенным на один час.

Длинные выходные ожидают жителей региона на майские праздники.

В этом году 1 мая, Праздник Весны и Труда, приходится на понедельник. Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели на Первомай будут отдыхать три дня подряд – с 29 апреля по 1 мая, работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 30 апреля по 1 мая.

На День Победы дополнительными выходными днями станут 8 и 9 мая. Работающие в режиме пятидневной рабочей недели на День Победы будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 7 по 9 мая.
Напоминаем, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни сдельщикам и работникам, труд которых оплачивается по тарифным ставкам, производится по двойным сдельным расценкам и в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки соответственно.

Работникам, получающим оклад, за труд в праздничный день выплачивается не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.

По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или нерабочий праздничный день. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.