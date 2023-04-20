Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя

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В этом году Радоница, день особого поминовения усопших, выпадает на вторник, 25 апреля, и является в соответствии с областным законодательством нерабочим днем.Понедельник, 24 апреля, будет рабочим днем, сокращенным на один час.Длинные выходные ожидают жителей региона на майские праздники.В этом году 1 мая, Праздник Весны и Труда, приходится на понедельник. Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели на Первомай будут отдыхать три дня подряд – с 29 апреля по 1 мая, работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 30 апреля по 1 мая.На День Победы дополнительными выходными днями станут 8 и 9 мая. Работающие в режиме пятидневной рабочей недели на День Победы будут отдыхать четыре дня – с 6 по 9 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели – с 7 по 9 мая.Напоминаем, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни сдельщикам и работникам, труд которых оплачивается по тарифным ставкам, производится по двойным сдельным расценкам и в размере не менее двойной дневной (часовой) ставки соответственно.Работникам, получающим оклад, за труд в праздничный день выплачивается не менее одинарной ставки сверх оклада, если работа производится в пределах нормы рабочего времени в месяц, и не менее двойной ставки сверх оклада, если работа производится сверх нормы рабочего времени в месяц.По желанию работника ему может быть предоставлен дополнительный день отдыха за каждый отработанный день в выходной или нерабочий праздничный день. В этом случае работа оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не включаются.