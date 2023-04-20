20 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 20 апреля
24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения
17:00 | 20 апреля
Жителей Саратовской области ждет четырехдневная рабочая неделя
16:14 | 20 апреля
Дельфийские игры: команда Саратовской области проходит регистрацию
16:05 | 20 апреля
В Саратове отпраздновали День материнства и красоты
15:00 | 20 апреля
Машина для чизкейков и закаточный автомат: в Саратове запатентовали новые модели промышленного оборудования
14:03 | 20 апреля
Саратовцев приглашают к участию в экосубботнике «Зеленая весна»
13:17 | 20 апреля
Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
13:17 | 20 апреля
Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
13:03 | 20 апреля
Многодетные семьи получат единовременную выплату
12:28 | 20 апреля
В День Победы саратовцам предлагают съездить в Волгоград
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В День Победы саратовцам предлагают съездить в Волгоград

Новости
Туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград состоится 9 мая
В День Победы саратовцам предлагают съездить в Волгоград

В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов. Все желающие могут отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде.

Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 9 мая в 6:38 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:01 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:19 (время местное).

В рамках тура предусмотрена прогулка по Аллее Героев, посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.