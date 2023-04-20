В День Победы саратовцам предлагают съездить в Волгоград
Туристическая поездка на электропоезде из Саратова в Волгоград состоится 9 мая
В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов. Все желающие могут отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде.
Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.
Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 9 мая в 6:38 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:01 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:19 (время местное).
В рамках тура предусмотрена прогулка по Аллее Героев, посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).
Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.
В честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Волгоград – Саратов. Все желающие могут отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде.
Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.
Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 9 мая в 6:38 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:01 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:19 (время местное).
В рамках тура предусмотрена прогулка по Аллее Героев, посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музея-панорамы «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).
Более подробную информацию можно узнать на сайте АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru.