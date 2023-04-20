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В Саратове отпраздновали День материнства и красоты

Новости

В Городском доме культуры национального творчества прошел отчетный концерт образцового коллектива народного танца «Крунк». Мероприятие посвятили армянскому национальному празднику День материнства и красоты.
В Саратове отпраздновали День материнства и красоты


Перед началом концерта в фойе Дома культуры была представлена выставка картин саратовской художницы Лауры Хачатрян. В центре экспозиции гранат - один из самых узнаваемых символов страны.

Праздничный концерт посетил первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов. Он отметил, что мероприятия армянской общины отличаются особой атмосферой, душевностью и яркостью.

«Своим творчеством вы вносите вклад в укрепление межнациональной дружбы и сотрудничества народов, проживающих на территории нашего региона. Участников коллектива отличает любовь к народному национальному танцу, стремление популяризировать национальную культуру и самобытность армянского народа. Вы год от года повышаете свое исполнительское мастерство, совершенствуете навыки в хореографическом искусстве, расширяете репертуар», - зачитал Денис Попонов приветственный адрес министра внутренней политики и общественных отношений Натальи Трошиной и вручил грамоты министерства участникам образцового коллектива народного танца «Крунк».

В концертной программе были представлены номера, посвященные материнству, семейным ценностям и традициям. Творческие коллективы выступили с танцевальными и вокальными номерами с национальным колоритом.