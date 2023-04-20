Машина для чизкейков и закаточный автомат: в Саратове запатентовали новые модели промышленного оборудования

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Одна из новых идей пригодится в кондитерских цехах. Как сообщили в компании, это полуавтоматическая машина для нарезки тортов и чизкейков. Полезная модель разработана с авторскими конструктивными изменениями. Они позволяют точно нарезать десерт на ровные порционные кусочки, устанавливая между ними разделительные вкладыши. Поворотный стол с приводом на шаговом двигателе обеспечивает быструю и аккуратную нарезку. Первая машина в новом исполнении уже отправлена производителю кондитерских изделий в Ульяновск.Также предприятие запатентовало универсальный пневматический дозатор с усовершенствованной конструкцией для высокоточного розлива жидких и вязких продуктов. Все рабочие элементы конструкции закреплены на единую металлическую плиту, что обеспечивает компактность, эргономичность и мобильность. Дозатор может использоваться в разных отраслях – фармацевтике, производстве ветеринарных препаратов, косметической продукции.Еще один патент получен на оригинальный закаточный автомат с ориентатором курковых распылителей.Установка, в числе прочих улучшений, позволяет с высокой точностью позиционировать трубку в горло тары, снизить процент брака и повысить продуктивность линии.Патенты получены в рамках участия завода в программах субсидирования Регионального центра инжиниринга Саратовской области. Еще 6 новых полезных моделей, разработанных на «АВРОРЕ», проходят процедуры оформления и скоро будут запатентованы.