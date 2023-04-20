Саратовцев приглашают к участию в экосубботнике «Зеленая весна»
Фонд имени В.И. Вернадского приглашает саратовцев к участию в экологическом субботнике «Зеленая весна». В нем за несколько лет уже приняли участие более 20 миллионов человек по всей стране.
В текущем году экологический субботник пройдет с 22 апреля по 31 мая. Центральная акция состоится 22 апреля в Санкт-Петербурге. Подведение итогов экологического субботника и награждение призами наиболее активных участников состоится 5 июня в Москве и будет приурочено ко Дню эколога.
Регистрация участников осуществляется до 31 мая 2023 года. Отчеты принимаются с 22 апреля по 31 мая текущего года.
Полная информация доступна на сайте: http://vernadsky.ru/de/proekty/zelvesna.