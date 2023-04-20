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Многодетные семьи получат единовременную выплату

Новости
С 1 сентября многодетные семьи смогут получить единовременную выплату на приобретение автомобиля
Многодетные семьи получат единовременную выплату

Сегодня на заседании регионального парламента депутаты приняли законопроект, согласно которому многодетные семьи, воспитывающие семь и более детей, смогут получить единовременную социальную выплату на приобретение автотранспорта в размере 1,5 млн руб.

Напомним, законопроект был внесен по инициативе многодетных семей, которые неоднократно акцентировали внимание на трудности в использовании выделяемых микроавтобусов: расход бензина, размер страховки, наличие водительских прав категории D и т.д.

Законопроектом предусмотрен переходный период до 1 сентября 2023 года. До этой даты сохраняется право получения автотранспорта на прежних условиях для семей, у которых оно возникло до принятия закона. После 1 сентября семья сможет сама подобрать себе необходимый автотранспорт с учетом своих потребностей, определить тип транспортного средства, производителя, марку, модель, комплектацию.

Денежные средства будут перечисляться продавцам, осуществляющим продажу транспортных средств, у которых многодетная семья сама подобрала себе необходимый автотранспорт, в сумме равной стоимости транспортного средства, но не более 1,5 млн руб.