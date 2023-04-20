«Феерия аккордеона»: саратовские студенты стали победителями международного конкурса

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В этом году в нем принимали участие 180 конкурсантов со всех уголков России. Впервые на суд жюри свою программу представили и студенты Саратовского областного колледжа искусств.Дипломантом 1 степени стала Маргарита Графова. Члены жюри высоко оценили и исполнение Тихона Лихачева и Евгения Скребцова. Эти студенты стали лауреатами III степени.