20 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
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18:00 | 20 апреля
24 апреля состоится комплексная проверка системы оповещения
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16:14 | 20 апреля
Дельфийские игры: команда Саратовской области проходит регистрацию
16:05 | 20 апреля
В Саратове отпраздновали День материнства и красоты
15:00 | 20 апреля
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14:03 | 20 апреля
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13:17 | 20 апреля
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13:17 | 20 апреля
Более 60% старшеклассников определились с будущей профессией
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12:28 | 20 апреля
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«Феерия аккордеона»: саратовские студенты стали победителями международного конкурса

Новости

В Казани завершился VIII международный конкурс-фестиваль исполнителей на баяне, аккордеоне и гармони «Феерия аккордеона».
«Феерия аккордеона»: саратовские студенты стали победителями международного конкурса

В этом году в нем принимали участие 180 конкурсантов со всех уголков России. Впервые на суд жюри свою программу представили и студенты Саратовского областного колледжа искусств.

Дипломантом 1 степени стала Маргарита Графова. Члены жюри высоко оценили и исполнение Тихона Лихачева и Евгения Скребцова. Эти студенты стали лауреатами III степени.