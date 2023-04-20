просмотров: 99

На Балаковской АЭС состоялась ежегодная конференция трудового коллектива, на которой подвели итоги выполнения коллективного договора за 2022 год.Директор предприятия Валерий Бессонов отметил, что обязательства работодателя по обеспечению безопасной и надежной эксплуатации АЭС и производству электроэнергии в 2022 году были выполнены в полном объёме.«Безопасные условия труда и благополучие сотрудников – в числе важнейших социальных приоритетов Росатома. Все мероприятия, которые предусмотрены приложением к коллективному договору, в 2022 году были выполнены в полном объеме. В частности, проведено двенадцать Дней охраны труда, закуплены спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты на общую сумму 76,6 млн рублей. Более 16 млн рублей направлено на лечебно-профилактическое питание», – рассказал Валерий Бессонов.Все изменения в системе оплаты труда, локальных нормативных актах в области охраны труда разрабатывались и принимались с учетом мнения профсоюзной организации. Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда на Балаковской АЭС осуществляют уполномоченные от подразделений. Их на станции сегодня 152 человека.В 2022 году была продолжена корпоративная программа улучшения жилищных условий персонала. Сотрудники станции получали беспроцентные займы на первоначальный взнос и частичную компенсацию процентной ставки по ипотеке. Поддерживало предприятие и молодых специалистов, проживающих во временном жилье.Материальная поддержка сотрудников – при трудоустройстве, рождении ребенка, в трудной жизненной ситуации –продолжалась. В полном объеме были выполнены программы по реабилитации и санаторно-курортному лечению работников и членов их семей. Общая сумма расходов социального характера в 2022 году составила более 300 млн рублей.На предприятии отмечают: из года в год Балаковская АЭС демонстрирует высокий уровень социального партнерства, обеспечивающий эффективность и безопасность производства и высокий уровень социальной защищенности персонала, а коллективный договор атомной станции не раз признавался лучшим среди предприятий Саратовской области.