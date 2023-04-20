На площадке СГТУ обсудили вопросы сотрудничества с коллегами из Республики Беларусь

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Гости стали участниками круглого стола на тему «Международное сотрудничество в сфере науки и образования Витебской области Республики Беларусь и вузов Саратовской области: перспективы развития».В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский, представители министерств образования, экономического развития области, ведущих вузов региона и студенты, приехавшие на обучение в Саратов из Республики Беларусь.Участники круглого стола обсудили реализацию совместных проектов и мероприятий, а также наметили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере образования и науки.Со словами приветствия выступили проректор по науке и инновациям СГТУ Игорь Остроумов, проректор по международным связям СГТУ Татьяна Касаева. О совместной работе с белорусскими вузами-партнерами и основных направлениях сотрудничества рассказали заведующий кафедрой «Прикладная математика и системный анализ» Политеха Александр Землянухин, заведующая кафедрой «Отраслевое управление и экономическая безопасность» СГТУ Вероника Бехер, представители других саратовских вузов.Председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Субботин выразил надежду, что взаимодействие с профильными вузами региона станет еще более тесным и пригласил саратовских коллег к участию в телемосте и предстоящем форуме, который пройдет в Белоруссии.«Развитие науки и образования в международном пространстве – один из главных приоритетов технического университета. Сегодня у СГТУ налажено сотрудничество с различными вузами из стран ближнего и дальнего зарубежья. Совместно мы реализуем образовательные программы и научно-исследовательские проекты, развиваем академическую мобильность, взаимодействуем на этапе довузовской подготовки иностранных абитуриентов. Среди таких партнеров – есть высшие учебные заведения Беларуси, вместе с которыми, я уверен, мы приумножим научно-интеллектуальный и образовательный потенциал высшей школы и, безусловно, внесем ценный вклад в подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Ведь создание прорывных инновационных технологий и на их основе формирование собственной производственной базы – в интересах любого государства. Добавлю, что Политех является членом Евразийской ассоциации университетов и партнером Россотрудничества, в рамках которого участвует в зарубежных выставках», – поделился своим мнением ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.В рамках круглого стола было отмечено, что на территории Саратовской области подготовку специалистов с высшим образованием осуществляют 17 образовательных организаций высшего образования. Авторитет саратовских вузов достаточно высок. Свидетельством этого является наличие в числе студентов представителей 81 региона Российской Федерации, 74 стран мира. Студенты – граждане Республики Беларусь хорошо зарекомендовали себя в учебной, научной, общественной и спортивной деятельности. Они активно участвуют в таких мероприятиях как: Всероссийский фестиваль науки «NAUKA 0+», «Студенческая весна» и многих других.