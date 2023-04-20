Летом из Саратова можно будет улететь в 10 российских городов
Перевозки будут осуществляться 8 авиакомпаниями по 10 направлениям. Об этом в ходе прямого эфира рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев.
Из Саратова по России можно будет улететь в Сочи, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный, Самару и Сургут.
Также с 22 апреля в области откроется навигация на Волге по дачным маршрутам Саратов-Сосновка, Саратов-Шумейка, Хвалынск-Духовницкое. Навигационный период продлится до 31 октября.
Из Саратова по России можно будет улететь в Сочи, Минеральные Воды, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Грозный, Самару и Сургут.
Также с 22 апреля в области откроется навигация на Волге по дачным маршрутам Саратов-Сосновка, Саратов-Шумейка, Хвалынск-Духовницкое. Навигационный период продлится до 31 октября.