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Работу поликлиник планируют сделать более удобной для людей

Новости

Новая система работы поликлиник, которая сейчас формируется в регионе, сделает получение медпомощи еще более удобным и доступным для людей

И это только одно из направлений развития отрасли здравоохранения, о которых рассказал в своем отчете перед депутатами областной Думы губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона отметил, что сейчас мы работаем над тем, чтобы оказание медпомощи жителям Саратовской области стало максимально доступным и удобным.

- Для меня, как для главного врача детской больницы важно, что руководитель региона сегодня много внимания уделяет созданию объектов социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, - говорит главный врач Саратовской городской детской больницы № 7 Ирана Мириева. -Так при строительстве жилого комплекса «Городские просторы» были предусмотрены и реализованы проекты по возведению детских садов и что очень важно сразу двух поликлиник: детской и взрослой. Принято решение о строительстве новой школы. Теперь пациентам из числа местных жителей, особенно мамам с детьми, не нужно ехать далеко, чтобы попасть на прием к доктору. И оснащение этих учреждений современное: новое оборудование, мебель, ремонт.
Началась реформа первичного звена здравоохранения, по-другому перестраивается работа в поликлиниках. Создается единая информационная система для всех поликлиник, которая позволит записаться не только к своему участковому врачу, но и к любому терапевту, который сейчас не загружен. По примеру столичных учреждений здравоохранения первичного звена, прием пациентов на дому будет осуществляться специальными выездными бригадами врачей, для группы маломобильных больных необходимо создать отдельные участки.
Роман Викторович также рассказал о планах по созданию в области сети межрайонных диагностических центров. Это современные медучреждения, оснащённые большим количество тяжелого оборудования: аппаратами КТ, МРТ, УЗИ, маммограф, рентген, диагностическая лаборатория. За каждым из таких центров будут закреплены жители соседних районов. Это значительно приблизит для жителей сёл высокотехнологичную медпомощь, потому что за ней не придется ездить в Саратов. До конца этого года планируется открыть четыре таких центра – в Базарном Карабулаке, Балашове, Красном Куте и Новоузенске.
Губернатор заявил о планах по введению региональной доплаты медикам, которые поедут в отдаленные районы. Это дополнительные деньги к тем, что получают медработники по программам «Земский врач» и «Земский фельдшер». Сейчас законопроект находится на рассмотрении областной Думы. Это все говорит о движении здравоохранения вперёд, его нацеленность и приближенность к жителям. Важно, что эти инициативы поддерживаются Романом Бусаргиным, - подчеркнула Ирана Мириева.