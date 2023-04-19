Саратовское казачество впервые получит областное финансирование

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В настоящее время потенциал казачьих обществ очень востребован в сферах предупреждения и пресечения общественных угроз и правонарушений. На регулярной основе казаки привлекаются к охране общественного порядка при проведении государственных и религиозных праздников, участвуют в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, патрулируют улицы и общественные места в вечернее время.По словам атамана Окружного казачьего общества Саратовской области, Андрея Фетисова, предоставление финансовой поддержки на несение государственной службы членов казачьих обществ окажет положительное влияние на привлечение казачьих обществ к решению государственных задач, а также будет способствовать развитию и популяризации традиций российского казачества.-Уверен, что при поддержке Губернатора области, Правительства региона, депутатов Саратовской областной Думы, как и прежде, будут достигаться важные задачи в патриотическом воспитании населения региона, обеспечении общественной безопасности и сохранении самобытной культуры российского казачества,- подчеркнул Андрей Викторович.