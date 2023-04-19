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Саратовцы смогут служить в именных подразделениях

Новости
Контрактники из Саратовской области будут нести службу в гаубичном самоходном артиллерийском и отдельном противотанковом дивизионах

Саратовцы смогут служить в именных подразделениях

В Саратовской области помимо доукомплектования действующих воинских частей идет формирование новых именных подразделений. В таких подразделениях саратовцы смогут служить вместе, плечом к плечу защищая мирное население от нападок украинских националистов. Напомним, ранее, в прошлом году, в Саратовской области уже были сформированы два именных подразделения, бойцы которых сейчас достойно несут службу в зоне специальной военной операции.

При поступлении на военную службу по контракту граждане вправе получить новую военно-учетную специальность. Они могут стать специалистами экипажей боевых машин и бронетранспортеров, артиллерии и танковых экипажей, а также связи и АСУ. Саратовцы будут нести службу в гаубичном самоходном артиллерийском и отдельном противотанковом дивизионах, в которых и представлен весь перечень вышеупомянутых специальностей.

«Если гражданин уже проходил ранее службу по контракту, то повторный контракт можно заключить на следующие сроки: полгода, год, три года, пять лет, десять лет и так далее, - пояснил заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков. - При заключении контракта впервые срок составляет либо полгода, либо два года, на выбор кандидата».

«Что касается денежного довольствия, оно составляет от 40 тысяч рублей в месяц. И далее оно растет в зависимости от выполняемых задач до 200 тысяч рублей и более. Помимо этого при заключении контракта сроком от одного года выплачивается единовременная выплата в 195 тысяч рублей. В период проведения спецоперации идет 60%-ная надбавка по должности. Дополнительно в Саратовской области при заключении контракта выплачивается 50 тысяч рублей», сообщили в пункте отбора на военную службу по контракту.