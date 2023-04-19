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В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023

Новости

18 апреля в Саратовской области стартовал новый сезон Всероссийского профориентационного проекта «Билет в будущее». В рамках масштабного федерального проекта уже в третий раз на площадке Исторического парка «Россия — Моя история» в мультимедийном формате развернулась выставка-квест «Лаборатория будущего». В 2023 году ее участниками станут около 7 тысяч учащихся общеобразовательных организаций региона.

В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023


Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций в игровой форме знакомит школьников с различными профессиями и помогает определиться с будущей карьерой. Реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» по поручению Президента России В.В. Путина. Федеральным оператором проекта выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратором проекта является Министерство просвещения РФ. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru. Региональным оператором проекта в Саратовской области является ГАУ ДПО «Саратовский Областной Институт Развития Образования».

— Важно отметить, что в этом году, который по поручению Президента РФ проводится как Год педагога и наставника, наша площадка сможет принять больше желающих определиться с будущей профессией, — рассказал директор Исторического парка в Саратове Дмитрий Кубанкин. — Первый этап нового сезона «Лаборатории будущего» продлится с 18 апреля по 18 мая, второй пройдет осенью — в начале нового учебного года. Стать участниками «Лаборатории будущего» в Историческом парке можно только организованными группами по предварительным заявкам от образовательных организаций региона. Индивидуальное посещение не предусмотрено. Заявки принимает региональный оператор. Свободные даты на апрель и май еще есть. Для ребят такой профориентационный квест — это хорошая возможность всего за полтора часа в увлекательном и современном формате познакомиться с разнообразием существующих и перспективных профессий, чтобы выделить для себя самую интересную сферу деятельности, с которой в дальнейшем можно будет связать жизнь.

Записаться на весенний период мероприятий проекта можно, обратившись в областной центр по профориентационной работе ГАУ ДПО «СОИРО» по телефону: (8452) 28-25-23 (доб.105) или электронной почте: omcpopr@soiro.ru. Заявки еще принимаются.

Кроме того, обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных организаций из всех муниципальных районов Саратовской области и городских округов смогут принять участие в проекте на цифровой платформе https://bvbinfo.ru/. Цифровая платформа «Билет в будущее» состоит из двух сегментов – общедоступного и школьного. В открытом, общедоступном сегменте, все желающие могут «примерить» профессию, пройти виртуальный тур по мультимедийной выставке, посетить раздел для родителей, ознакомиться с видеороликами о профессиях и профессионалах. Для закрытого, школьного, сегмента, участниками которого могут стать только зарегистрированные на платформе общеобразовательные организации и обучающиеся 6-11 классов, доступны интерактивные тематические онлайн-уроки, виртуальные пробы, профориентационная диагностика. Также в ходе проекта можно пройти профориентационные пробы на базе ведущих профессиональных образовательных организаций и в детских технопарках «Кванториум», посетить экскурсии на предприятиях Саратовской области.