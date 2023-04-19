Волонтеры ищут швей для пошива армейских носилок

просмотров: 77

В своем телеграм-канале активисты рассказали о волонтерском объединении «Золотые руки ангела», которое занимается пошивом многофункциональных бескаркасных армейских носилок из строп «Фома 180». По словам волонтеров, эти носилки легкие, компактные и универсальны в использовании.«Усилиями многих людей оказывается помощь раненым в зоне СВО, даже одни носилки - это несколько спасенных жизней! Чтобы изготовить хотя бы одни носилки, нужны ваши руки. Если обладаете навыками шитья, то мы ждем вас. Швейные машинки есть (ваши приветствуются).Материал для изготовления есть. Не хватает только умелых, усердных рук, чтобы работать во благо фронта», - говорится в сообщении канала.Все дополнительные вопросы о помощи в изготовлении тактических бескаркасных носилок можно задать в официальном телеграм-канале КСВО "Второй фронт Саратов".