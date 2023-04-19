В Саратове открыли мемориальную доску памяти капитана Александра Лисина

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Биография капитана Александра Лисина, погибшего в сентябре этого года при выполнении воинского долга на фронтах специальной военной операции, могла бы стать повестью о настоящем человеке, мужчине, настоящем воине.Родился Александр 24 января 1992 года в Саратове. Учился в МОУ "СОШ №100" Ленинского района родного города, затем поступил в Ульяновское гвардейское суворовское военное училище. Продолжил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище. Во время повышения квалификации в Санкт-Петербурге познакомился со своей будущей женой.Не по годам прозорливый, он учился и служил на отлично, в людях разбирался также. Александр сразу понял, что встретил верную спутницу нелегкой жизни боевого офицера. Поэтому предложение руки и сердца своей будущей супруге Людмиле сделал уже на третий день знакомства. Правда, пожениться паре удалось только через полтора года – служба.Карьера молодого офицера развивалась стремительно, ответственный и требовательный и к себе, и к подчиненным, Александр был предан выбранной судьбе.После Петербурга была Абхазия, где молодой офицер прослужил шесть лет. Воевал в Сирии, каждый раз возвращаясь домой с наградами. От опасных командировок никогда не отказывался, сразу понимая, что военный конфликт может быть затяжным и сложным.Служил Александр и в Карачаево-Черкесии, где сначала командовал ротой снайперов, затем бойцами-разведчиками. Командиром он был строгим, но справедливым."Он действительно был мудрым не по годам, – вспоминает об Александре его супруга Людмила, – всегда был требовательным, держался принципов, но также не уставал повторять, что с людьми быть только жестким никак нельзя". Все, кто когда-либо пересекался с Александром по службе и по судьбе, всегда вспоминали о нем с благодарностью, потому что ему удавалось сочетать в себе качества строгого и требовательного командира с настоящей человечностью, умением входить в положение, хвалить, поощрять, помогать, покровительствовать, быть отзывчивым.Когда встал вопрос о том, чтобы отправиться на Украину, у Александра была возможность выбора, но, как вспоминает его супруга, сам себе он такого выбора не оставлял даже в мыслях."Я даже не пыталась отговаривать его, потому что знала его слишком хорошо", - вспоминает Людмила, которая растит их пятилетнюю дочь Алису. Воинская служба – это не профессия, а судьба. Отправляясь в зону СВО, – он много разговаривал со мной, как будто пытаясь подготовить психологически к тому, к чему подготовиться невозможно, завершил бытовые и финансовые дела, пытался даже поделиться мыслью о том, и если он уходит навсегда, никаких вечных трауров быть не должно".Жизнь должна продолжаться, Александр Лисин в это верил, за это воевал, ради этого погиб.18 апреля у МОУ "СОШ №100" Ленинского района г.Саратова прошел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти капитана Александра Лисина, погибшего в зоне СВО и посмертно представленного к Ордену Мужества.В торжественном митинге, посвященном открытию мемориальной доски, приняли участие учителя и учащиеся школы, депутат областной Думы Роман Грибов, депутат Саратовской городской думы Александр Юдин, родные и близкие погибшего офицера. Из Санкт-Петербурга приехала вдова Александра Людмила Лисина:"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации митинга и всех, кто пришел почтить память Александра в этот день. Он был мечтателем. Он был любимым и любящим мужем и отцом, братом и сыном. Скромным и справедливым. Настоящим командиром. Он умел радоваться и даже самая сложная задача или проблема не могли сломить его жизнерадостность.Он умел молчанием сказать больше, чем словами. Я горжусь его подвигами и тем, что мне посчастливилось пройти с ним по жизни рука об руку восемь замечательных лет. Молодому поколению хочу пожелать никогда не падать духом, помнить и чтить память предков и гордиться собой, своими достижениями, своей страной", – сказала собравшимся Людмила Лисина.