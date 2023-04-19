19 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 апреля
Фермеров Саратовской области обучат финансовой грамотности
17:00 | 19 апреля
В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы
16:00 | 19 апреля
В Саратовской области внедрили улучшенную технологию обнаружения дефектов в автомобилях
15:30 | 19 апреля
В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»
14:59 | 19 апреля
Работу поликлиник планируют сделать более удобной для людей
13:59 | 19 апреля
Саратовское казачество впервые получит областное финансирование
13:02 | 19 апреля
Объявлены победители региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» и «Воспитатель года – 2023»
12:00 | 19 апреля
Трудным подросткам показали работу оборудования для 3D-моделирования
11:40 | 19 апреля
Саратовцы смогут служить в именных подразделениях
11:35 | 19 апреля
В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы

Новости
С 24 апреля в областном киновидеоцентре стартуют киномероприятия в честь Дня Победы. Они продлятся до 15 мая. С помощью фрагментов из кинолент школьникам Саратова и области расскажут об одном из самых трудных периодов в истории нашей страны.
В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы



Самые юные зрители увидят программу «Военный патефон» – киноисторию о песнях Великой Отечественной войны. А из кинопрограммы «Война и дети» они узнают о своих ровесниках, которые трудились в тылу и шефствовали над ранеными.

Школьников 10-14 лет областной киновидеоцентр приглашает на киновикторину «Великая Отечественная война. Саратов-Берлин». В ходе неё ребята узнают основные значимые даты и сражения этой войны, услышат о советской военной технике и о том, как саратовцы «ковали победу» в тылу. Киноэкскурсия «Чтобы знали, чтобы помнили…» представит уникальные архивные кадры и фрагменты фильмов о добровольцах – девушках, медсестрах, летчицах, рядовых, сражавшихся на передовой.

После каждого киномероприятия зрителей ждёт просмотр тематического фильма.

Предварительная запись организованных групп осуществляется по телефону (8452) 62-31-98.