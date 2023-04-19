В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы

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Самые юные зрители увидят программу «Военный патефон» – киноисторию о песнях Великой Отечественной войны. А из кинопрограммы «Война и дети» они узнают о своих ровесниках, которые трудились в тылу и шефствовали над ранеными.Школьников 10-14 лет областной киновидеоцентр приглашает на киновикторину «Великая Отечественная война. Саратов-Берлин». В ходе неё ребята узнают основные значимые даты и сражения этой войны, услышат о советской военной технике и о том, как саратовцы «ковали победу» в тылу. Киноэкскурсия «Чтобы знали, чтобы помнили…» представит уникальные архивные кадры и фрагменты фильмов о добровольцах – девушках, медсестрах, летчицах, рядовых, сражавшихся на передовой.После каждого киномероприятия зрителей ждёт просмотр тематического фильма.Предварительная запись организованных групп осуществляется по телефону (8452) 62-31-98.