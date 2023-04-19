В Саратовской области внедрили улучшенную технологию обнаружения дефектов в автомобилях

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«Наша кафедра «Организация перевозок, безопасность движения и сервис автомобилей» при активном участии доктора технических наук, профессора Александра Денисова занимается совершенствованием сервиса автомобилей путем централизации, специализации и кооперации производства. Мы разрабатываем технологии диагностирования, дефектовки, тюнинга, восстановления базовых деталей агрегатов машин, которые успешно применяются в автомобильно-дорожной отрасли. Так, технология идентификации дефектов по виброакустическому образу уже апробирована на заводе «Ремдизель» ПАО «Камаз» и внедрена в производство», - рассказывает доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Сергей Гусев.В большинстве ремонтных производств используется технология магнитной дефектовки деталей, она более трудоемка и менее чувствительна к дефектам. Технология ученых СГТУ заключается в идентификации дефектов по виброакустическому образу. В ней используются положения теории распознавания образов по амплитудно-частотной характеристике. Главными преимуществами виброакустической дефектовки являются возможности автоматизации процесса, что важно при большом количестве исследуемых деталей и агрегатов.Представитель предприятия - заместитель главного инженера завода двигателей ПАО «Камаз» Асхат Гафиятуллин добавил, что разработка успешно применяется на производстве.«Особенность заключается в использовании виброакустического сигнала при импульсном взаимодействии на коленчатый вал, который устанавливает наличие или отсутствие трещин. Ее внедрение в производство позволило сократить количество рекламаций на заводе и, следовательно, улучшить качество исполнения двигателей», - отметил Асхат Гафиятуллин.Технология прошла испытания на ремонтном заводе «Ремдизель» - дочернем предприятии ПАО «Камаз», - и была внедрена в производство. Инновация получила патенты.