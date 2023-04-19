19 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 апреля
Фермеров Саратовской области обучат финансовой грамотности
17:00 | 19 апреля
В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы
16:00 | 19 апреля
В Саратовской области внедрили улучшенную технологию обнаружения дефектов в автомобилях
15:30 | 19 апреля
В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»
14:59 | 19 апреля
Работу поликлиник планируют сделать более удобной для людей
13:59 | 19 апреля
Саратовское казачество впервые получит областное финансирование
13:02 | 19 апреля
Объявлены победители региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» и «Воспитатель года – 2023»
12:00 | 19 апреля
Трудным подросткам показали работу оборудования для 3D-моделирования
11:40 | 19 апреля
Саратовцы смогут служить в именных подразделениях
11:35 | 19 апреля
В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»

Новости



20 апреля в 17.00 в государственном музее К.А. Федина состоится творческий вечер и презентация книги Ольги Харитоновой «Дзекун».
В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»

Заведующая литературно-драматургической частью Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова Ольга Харитонова на протяжении многих лет пишет статьи, рецензии, интервью, заметки о театре. Большую часть этих публикаций она объединила, издав книгу «ДРАМАСАРАТОВ 1996–2016 ТИРЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ДАТАМИ», которая стала ярким событием в культурной жизни города.

20 апреля в 17.00 состоится творческая встреча с Ольгой Харитоновой, в рамках которой пройдет презентация ее книги «Дзекун». Эта книга о народном артисте России, лауреате Государственной премии имени Станиславского Александре Дзекуне, который почти четверть века был связан с Саратовским академическим театром драмы. Сохранившиеся архивные материалы: записи, сделанные в процессе репетиций и публичных обсуждений, размышления после спектаклей, режиссерские монологи, журнальные рецензии – словом, множество рабочих деталей, которые дают представление о выдающемся культурном явлении, имя которому Александр Дзекун.