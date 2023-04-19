В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»

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Заведующая литературно-драматургической частью Саратовского академического театра драмы имени И.А. Слонова Ольга Харитонова на протяжении многих лет пишет статьи, рецензии, интервью, заметки о театре. Большую часть этих публикаций она объединила, издав книгу «ДРАМАСАРАТОВ 1996–2016 ТИРЕ МЕЖДУ ДВУМЯ ДАТАМИ», которая стала ярким событием в культурной жизни города.20 апреля в 17.00 состоится творческая встреча с Ольгой Харитоновой, в рамках которой пройдет презентация ее книги «Дзекун». Эта книга о народном артисте России, лауреате Государственной премии имени Станиславского Александре Дзекуне, который почти четверть века был связан с Саратовским академическим театром драмы. Сохранившиеся архивные материалы: записи, сделанные в процессе репетиций и публичных обсуждений, размышления после спектаклей, режиссерские монологи, журнальные рецензии – словом, множество рабочих деталей, которые дают представление о выдающемся культурном явлении, имя которому Александр Дзекун.