Фермеров Саратовской области обучат финансовой грамотности

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Три конкурсанта зачислены в резерв. В заседании приняли участие представители информационно-консультационной службы АПК Саратовской области, Вавиловского университета, одного из банков.«Благодаря «Школе фермера» начинающие и действующие фермеры региона получат знания прогнозирования и планирования на предприятии, цифровых технологий в агробизнесе и множестве других направлений. В роли лекторов выступят преподаватели Вавиловского университета, ведущие сельхозтоваропроизводители региона», - рассказал Павел Желудев.Учебный курс, старт которого запланирован на 26 апреля, будет состоять из теоретической и практической частей общей продолжительностью до двух календарных месяцев.В теоретическую часть обучения в «Школе фермера» включены занятия в очном формате на базе Аграрного университета, и онлайн - на цифровой площадке Свое Фермерство от Россельхозбанка. В ходе практических занятий слушатели посетят ведущие сельскохозяйственные предприятия региона.