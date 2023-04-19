19 апреля 2023 СРЕДА
Новости
18:00 | 19 апреля
Фермеров Саратовской области обучат финансовой грамотности
17:00 | 19 апреля
В киновидеоцентре стартуют мероприятия ко Дню Победы
16:00 | 19 апреля
В Саратовской области внедрили улучшенную технологию обнаружения дефектов в автомобилях
15:30 | 19 апреля
В музее К. Федина приглашают на презентацию книги «Дзекун»
14:59 | 19 апреля
Работу поликлиник планируют сделать более удобной для людей
13:59 | 19 апреля
Саратовское казачество впервые получит областное финансирование
13:02 | 19 апреля
Объявлены победители региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» и «Воспитатель года – 2023»
12:00 | 19 апреля
Трудным подросткам показали работу оборудования для 3D-моделирования
11:40 | 19 апреля
Саратовцы смогут служить в именных подразделениях
11:35 | 19 апреля
В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Фермеров Саратовской области обучат финансовой грамотности

Новости

По итогам заседания экспертного жюри по отбору кандидатов на 7-ю волну «Школы фермера», которое прошло под председательством начальника управления экономической политики минсельхоза области Павла Желудева, в число слушателей Школы отобрано 35 конкурсантов.

Три конкурсанта зачислены в резерв. В заседании приняли участие представители информационно-консультационной службы АПК Саратовской области, Вавиловского университета, одного из банков.

«Благодаря «Школе фермера» начинающие и действующие фермеры региона получат знания прогнозирования и планирования на предприятии, цифровых технологий в агробизнесе и множестве других направлений. В роли лекторов выступят преподаватели Вавиловского университета, ведущие сельхозтоваропроизводители региона», - рассказал Павел Желудев.

Учебный курс, старт которого запланирован на 26 апреля, будет состоять из теоретической и практической частей общей продолжительностью до двух календарных месяцев.

В теоретическую часть обучения в «Школе фермера» включены занятия в очном формате на базе Аграрного университета, и онлайн - на цифровой площадке Свое Фермерство от Россельхозбанка. В ходе практических занятий слушатели посетят ведущие сельскохозяйственные предприятия региона.